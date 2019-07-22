Fitch подтвердило рейтинг Одессы "B-" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Одессы в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

"Подтверждение отражает неизменное мнение Fitch о том, что город ограничен суверенным рейтингом Украины ("B-"/"Стабильный")", – указано в сообщении агентства в понедельник.

Согласно ему, Fitch также оценивает кредитоспособность города на самостоятельной основе на уровне "bb-", основываясь на сочетании риск-профиля "уязвимый уровень" и оценки устойчивости к долговой нагрузке "ааа".