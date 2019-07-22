Экс-глава "Смарт-холдинга" Тимофеев обещает привлекать в Украину $100 млн инвестиций ежегодно в случае реализации "Слугой народа" обещанных реформ

Главный операционный директор американской Trident Acquisitions Corp, экс-глава "Смарт-холдинга" Алексей Тимофеев запускает "челлендж" по привлечению инвестиций в Украину в случае выполнения "Слугой народа" обещанных реформ.

"Если команда Зеленского выполнит свой чек-лист из реформ, обязуюсь лично приводить в Украину, минимум, $100 млн прямых инвестиций в год. У каждого свой IronMan (соревнования по триатлону – ИФ). У меня такой", – написал Тимофеев в Facebook в понедельник.

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахамия, назначенный президентом Украины в июле членом набсовета "Укроборонпрома", отметил в комментарии Тимофееву "ловлю на слове".

Глава правления АТФ банка (Казахстан), экс-директор по развитию бизнеса в "Нова Пошта" Сергей Коваленко в комментариях также заявил, что готов поддержать инициативу с суммой инвестиций $50 млн.

В свою очередь, менеджер департамента по развитию и оценке активов "ДТЭК Нефтегаз" Юрий Мороз написал, что выполнит соревнование Ironman, если Тимофеев привлечет обещанные инвестиции.

Как сообщалось, Trident Acquisitions Corp подала заявку на участие в конкурсе по разработке на основании соглашения о разделе продукции (СРП) углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря. Компания ожидает решения межведомственной комиссии о победителе конкурса.

Американская Trident Acquisitions Corp была учреждена в марте 2016 года как специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). В середине прошлого года провела IPO на фондовой площадке NASDAQ, по итогам которого сообщила о привлечении $201,25 млн. Планировалось, что эти средства будут направлены на инвестиции в поглощение энергоактивов в Восточной Европе с фокусом на Украину.

Президентом компании и ее CFO выступает российский инвестбанкир Вадим Комиссаров, которому принадлежит около 0,44% акций, главным операционным директором – экс-руководительСмарт-Холдинга Александр Тимофеев. Среди директоров также совладелец крупнейшей украинской торговой сети АТБ Геннадий Буткевич.

Согласно данным на конец марта этого года, активы Trident Acquisitions составляли $210,05 млн, из которых $205,28 млн были вложены в американские казначейские обязательства.