Экономика

09:39 22.07.2019

Запасы газа в ПХГ Украины превысили 15 млрд куб. м, осталось закачать еще 5 млрд куб. м – Коболев

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Запасы газа в ПХГ Украины превысили 15 млрд куб. м, осталось закачать еще 5 млрд куб. м – Коболев

Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины на утро 21 июля достигли 15,018 млрд куб. м, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Осталось добавить 5 млрд куб. м. До конца сезона закачки – 86 дней", – отметил руководитель "Нафтогаза".

Он также сообщил, что транзит газа остается на высоком уровне в 303,8 млн куб. м в сутки, что связано с остановкой российским "Газпромом" на ремонт двух ниток "Северного потока", после которой объемы транзита выросли на 25%.

Как сообщалось, в предыдущий отопительный сезон, продлившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

Этот отопительный сезон, по словам Коболева, "Нафтогаз" хочет встретить с запасами в 20 млрд куб. м на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

В июне НАК закачивал газ средним темпом в 72 млн куб м, тогда как для выполнения озвученной Коболевым задачи закачать 5 млрд куб. м за 86 дней достаточно среднего темпа в 58,2 млрд куб. м.

Запасы в ПХГ Украины на 20 июля за 2014-19 гг., млн куб. м:

 

Дата объем
20.07.2019 15 017,68
20.07.2018 12 250,71
20.07.2017 12 561,59
20.07.2016 10 135,41
20.07.2015 12 559,11
20.07.2014 14 730,81

 

Данные: УТГ

Теги: #запасы #пхг
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