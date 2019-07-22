"ArcelorMittal Кривой Рог" заявляет об изъятии Службой безопасности при обыске МНЛЗ №3

"ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) сообщает о том, что в результате обыска следственного отдела управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области 20 июля была изъята машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №3 и отдельные элементы оборудования.

"Таким образом, АМКР не имеет возможности продолжать строительство, модернизацию, планировать производство продукции и заключать контракты на поставку заготовки клиентам. Проект заморожен", – указано в сообщении предприятия на его сайте в воскресение.

Согласно ему, в настоящее время неизвестно, сколько будет длиться проверка МНЛЗ-3 и документов со стороны СБУ, и как далее будут развиваться события.

АМКР уточняет, что в связи с большими габаритами объекта сотрудники УСБУ приняли решение оставить изъятое по месту фактического расположения без возможности опечатывания.

Предприятие напоминает, что 20 июля на его территорию были допущены 18 представителей СБУ, специалист Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Центральной инспекции по ядерной и радиационной безопасности для проведения обыска МНЛЗ №3. Группа проверяющих зашла на предприятие в 10:00 и покинула территорию компании в 3:00 21 июля.

АМКР отмечает, что комплекс новых МНЛЗ-2, 3 является одним из ключевых инвестиционных проектов компании, стоимость которого составляет около $150 млн, и изъятие МНЛЗ-3 наносит предприятию прямые убытки.

В релизе уточняется, что МНЛЗ №3 имеет шесть кристаллизаторов, в каждом из которых установлено по источнику ионизирующего излучения. АМКР утверждает, что все оборудование соответствует нормам ЕС и является аналогичным тому, которое используется на европейских активах. По его данным, во время проверки было выполнено измерение радиационного поля на расстоянии 10 см от поверхности крышки кристаллизатора, которое составило 0,15 мк3 в час, что соответствует норме, однако на основании подозрений следователей о дооснащении радиоактивных источников в корпусе шести кристаллизаторов машины было принято решение изъять оборудование для последующего исследования.

Как сообщалось, 17 июля стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело в отношении АМКР по статье 441 Уголовного кодекса Украины - "экоцид". Это предшествовало то, что президент Украины Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

В связи с последними событиями АМКР обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию и прекратить беспрецедентное давление на иностранного инвестора.

Ранее предприятие заявляло о планах в этом году завершить ряд масштабных инвестпроектов, один из них - строительство комплекса непрерывной разливки стали. Горячие испытания одной из двух новых МНЛЗ уже идут, компания планировала вскоре начать испытания и на мелкосортном стане № 250-4, реконструкция которого обойдется в $55 млн.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн (около 4,8 млрд по кусру на тот момент) при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".