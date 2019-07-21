Экономика

22:59 21.07.2019

Переговоры о сотрудничестве Украины с МВФ возобновятся в сентябре - представитель президента в Кабмине

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Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что с сентября возобновятся переговоры о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

"В сентябре возобновятся переговоры о новом сотрудничестве с МВФ. План Украины – продолжить сотрудничество с МВФ. Будут разные вопросы и предложения, что-то будем предлагать мы со своей стороны, что мы хотим выполнить, сделать, что хотим вписать в меморандум, что-то будут предлагать они. На что-то мы будем соглашаться, на что-то будет не соглашаться, будет переговорный процесс", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

Герус выразил желание, чтобы вопрос цены на газ для населения был "более мягко" отражен в меморандуме с Фондом, потому что это "уже вопрос не просто экономический, это вопрос политический". "Я думаю, что мы это увидели в ходе этих выборов", - указал он.

Представитель президента в Кабинете также считает, что с украинской стороны должна быть инициатива по антикоррупционным реформам.

"Чтобы мы сами это писали, чтобы нас не нужно было заставлять это делать, мы сами взяли на себя обязательство это сделать и быстро это сделали. И чтобы в сентябре была новая программа, и мы могли осенью этого года получить новый транш МВФ, чтобы у нас была макроэкономическая стабильность, и экономика могла развиваться", - подчеркнул он.

Теги: #переговоры #кабмин #мвф
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