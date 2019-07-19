Экономика

18:54 19.07.2019

Суд признал противоправным несогласование Минэнергоугля платежей для контрагентов "Укрэнерго"

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Суд признал противоправным несогласование Минэнергоугля платежей для контрагентов "Укрэнерго"

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск НЭК "Укрэнерго" к Министерству энергетики и угольной промышленности, признав противоправной бездеятельность ведомства в виде несогласования платежей для контрагентов НЭК по инвестиционным проектам, сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

В компании уточнили, что из-за блокирования платежей, инвестиционная программа "Укрэнерго" на январь-июнь 2019 года была профинансирована лишь на 9,9% – на 118,087 млн грн из запланированного 1,191 млрд грн.

Наибольшие проблемы с расчетами наблюдались по строительству высоковольтной воздушной линии (ВЛ) 750 кВ "Ривненская АЭС-Киевская", финансируемой за средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, на паритетных началах с ЕИБ, сумма кредита – EUR300 млн), строительством ВЛ "Запорожская АЭС-Каховская" (ЕИБ и ЕБРР, сумма EUR350), "Вторым проектом по передаче электрической энергии (ППЭ-2, кредит в сумме $378 млн финансируется Фондом чистых технологий и Международным банком реконструкции и развития). Кроме того, проблемы с финансированием возникали с проектом по повышению эффективности передачи э/э (банк KfW, EUR 65,5 млн).

В "Укрэнерго" напомнили, что разблокировать платежи удалось лишь в начале июня 2019 года при помощи Министерства финансов Украины. В компании также добавили, что в настоящее время некоторые компании из-за накопленной перед ними задолженности начали предъявлять к НЭК финансовые претензии, что может свидетельствовать о подаче в ближайшее время судебных исков.

Как сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности 18 октября 2019 года сообщило, что комиссия по реорганизации "Укрэнерго", которую возглавил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Михаил Близнюк, "с целью качественного завершения процесса реорганизации" приняла решение о переходе полномочий по управлению НЭК к председателю комиссии. В "Укрэнерго" на этом фоне заявили о сознательном препятствовании корпоратизации и процесса внедрения рынка электроэнергии.

В середине декабря прошлого года Кабмин принял решение передать целостный имущественный комплекс госпредприятия из сферы управления Минэнергоугля в сферу управления Минфина. В свою очередь, Минфин получил право на управление НЭК "Укрэнерго" в феврале 2019 года. Однако распорядителем кредитных средств по проектам "Укрэнерго" осталось Минэнергоугля. Правительство предоставило Минфину возможность вместо профильного министерства управлять бюджетами, предусмотренными на совместную с международными финансовыми организациями (МФО) реализацию ряда программ "Укрэнерго" лишь в апреле 2019 года.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.

Теги: #укрэнерго #платежи #суд #минэнергоугля
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