Группа Cereal Planet хочет изменить юрисдикцию на польскую

Группа компаний Cereal Planet, один из ведущих производителей круп в Украине, планирует изменить место регистрации с Кипра на Польшу, сообщила компания на сайте Варшавской фондовой бирже.

Согласно сообщению, собрание акционеров рассмотрит данный вопрос 12 августа.

Как сообщалось, ГК Cereal Planet в первом квартале 2019 года получила EUR24 тыс. чистой прибыли, что почти вдвое меньше, чем в первом квартале-2018. При этом продажи за указанный период выросли на 24% - до EUR4,15 млн. Производство за данный период сократилось на 42% - до 7,64 тыс. тонн продукции. Практически вся продукция была направлена на экспорт.

Cereal Planet выпускает весовые крупы для B2B под ТМ "ОЛИМП" - четыре линейки продукции: "Булгур", "Ридлана", "Майфайна", "Златокосица", под ТМ "Люба ферма" - кормосмеси для животных. Экспортирует крупы более чем в 50 стран мира (Китай, Индия, Германия, Италия, ОАЭ, Польша, Турция, др.)

Cereal Planet, по ее данным, занимает до 10% украинского рынка круп. Ежемесячный объем производства - 4,5-5 тыс. тонн.

Собственниками ГК являются Анатолий и Александр Власенко (33,54% и 29,93% соответственно), Александр Славгородский (29,93%), Игорь Добрускин (5,5%).

По итогам 2018 года Cereal Planet получила EUR162 тыс. чистой прибыли, что соответствует показателю за 2017 год, ее продажи выросли на 1,5% - до EUR18,9 млн.