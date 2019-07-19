Экономика

17:32 19.07.2019

НБУ ввел требования к разработке планов восстановления деятельности банков и банковских групп

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НБУ ввел требования к разработке планов восстановления деятельности банков и банковских групп

Национальный банк Украины (НБУ) ввел требования к разработке планов восстановления деятельности банков Украины и банковских групп, которые основываются на нормах законодательства ЕС и учитывают лучшие международные практики.

Согласно постановлению НБУ от 18 июля 2019 года №95 "Об утверждении Положения о планах возобновления деятельности банков Украины и банковских групп", которое обнародовано на сайте НБУ и вступает в силу с 20 июля 2019 года, разработка планов восстановления деятельности в соответствии с требованиями НБУ является обязательным для системно важных банков и рекомендуется для других банков.

Банки должны подать планы в НБУ до 1 октября 2020 года и ежегодно их обновлять. НБУ будет оценивать полноту и качество, а также эффективность и реалистичность поданных банками планов, и учитывать результаты оценки при осуществлении банковского надзора.

Банки будут разрабатывать план возобновления деятельности с учетом особенностей своей деятельности, профиля риска, характера и объемов банковских услуг.

План должен предусматривать:

● эффективную систему индикаторов ухудшения финансового состояния банков, которая включает количественные (капитал, ликвидность, доходность и т.д.) и качественные (например, требования клиентов относительно досрочного погашения обязательств или негативные последствия судебных решений) показатели и базируется на результатах собственной оценки рисков банка;

● моделирование стресс-сценариев, включающих события, которые могут привести к неплатежеспособности (дефолту) банка;

● реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости с минимальными операционными затратами, которые определяются банком по результатам стресс-тестирования.

Теги: #нбу #банки #требования
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