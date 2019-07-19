"ArcelorMittal Кривой Рог" вновь подтвердил готовность к сотрудничеству с госорганами по экопроверкам

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" вновь подтвердил готовность к сотрудничеству с государственными органами власти по проверкам экологической инспекции при условии надлежащего оформления сопроводительных документов с соблюдением действующего законодательства.

Как сообщается в распространенном в пятницу пресс-релизе меткомбината, об этом представители предприятия заявили в ходе состоявшегося в Днепропетровской обладминистрации совещания, на котором обсуждались экологические вопросы в Кривом Роге с участием руководителей "ArcelorMittal Кривой Рог".

"Все заявления о том, что предприятие "годами не пускало контролирующие органы" являются манипуляциями. Их опровергает и факт проведения инспекцией внеплановой проверки в апреле 2019 года", - отмечается в пресс-релизе.

Также представители предприятия напомнили, что решение экологических проблем региона – не сиюминутная задача, а планомерная реализация природоохранных мер, направленная на снижение воздействия на окружающую среду. Это касается как стратегических инвестиций по модернизации производства и перехода на лучшие в металлургии технологии, так и текущего поддержания эффективной работы очистных сооружений большого количества производственных агрегатов.

Исполняющий обязанности генерального директора "ArcelorMittal Кривой Рог" Александр Иванов обратил внимание, что предприятие само заинтересовано в снижении выбросов, поскольку это напрямую связано с возросшими затратами по уплате экологического налога. В частности, с этого года ставка налога на выбросы углекислого газа выросла в 25 раз. Он подтвердил разработку краткосрочного плана действий, которые позволят повысить эффективность работы оборудования. Более детальные предложения по уменьшению промышленной нагрузки предприятие предоставит позже.

В то же время представители "ArcelorMittal Кривой Рог" попросили все актуальные вопросы по экологии решать в конструктивном рабочем режиме, без нагнетания социального напряжения в Кривом Роге. Руководители предприятия приветствовали создание в ближайшее время рабочей группы и выразили готовность участвовать в ее работе.

Во время встречи в обладминистрации переговоры о "финансовом извинении" - компенсации жителям Кривого Рога – не велись.

Представители "ArcelorMittal Кривой Рог" еще раз подчеркнули, что в течение всего периода работы в Украине компания неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства согласно договору купли-продажи акций криворожского металлургического комбината, в том числе по природоохранным мероприятиям.

Кроме того, эксплуатация производственных агрегатов ведется в соответствии с утвержденными экологическими нормативами. Вся разрешительная документация получена предприятием в установленном порядке. Все природоохранные мероприятия, которые были реализованы ранее, либо те, сроки выполнения которых были перенесены для всех предприятий ГМК Украины, обязательно проходили процедуру согласования и визирования, как минимум, на трех уровнях: города, области, Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Как сообщалось, СБУ возбудила уголовное дело в отношении ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины - "экоцид". Агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ подтвердили факт возбуждения уголовного производства.

Ранее избранный президентом Украины Владимир Зеленский, бывший житель Кривого Рога, раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу. При этом он напомнил, что еще в 2016-2017 гг. предприятие, в частности, должно было вывести из эксплуатации мартеновский цех и остановить двухванный сталеплавильный агрегат.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".