Экономика

14:14 19.07.2019

ФГИ ожидает назначения советников по приватизации на ближайшем заседании Кабмина

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ФГИ ожидает назначения советников по приватизации на ближайшем заседании Кабмина

Фонд госимущества (ФГИ) Украины ожидает утверждения инвестиционных советников для компаний "большой приватизации" на заседании 24 июля, сообщил и.о. главы Фонда Виталий Трубаров.

"Фонд госимущества ожидает, что вопрос утверждения инвестиционных советников на отобранные объекты "большой приватизации" будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства в среду, 24 июля", – написал он в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

По словам Трубарова, Фонд направил на согласование Министерству экономического развития и торговли и Министерству юстиции соответствующий проект правительственного постановления, причем его должны были согласовать еще до 11 июля.

"Рассчитываем, что и МЭРТ, и Минюст успеют до ближайшего заседания правительства рассмотреть необходимые документы и работа возобновится", – отметил Трубаров.

Как сообщалось, Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда удовлетворила жалобу Фонда госимущества на решение судов предыдущих инстанций, разблокировав процесс назначения советников по приватизации пяти госкомпаний.

ФГИ провел конкурсы по отбору инвестсоветников для шести объектов из перечня предприятий "большой приватизации": "Одесского припортового завода" (ОПЗ), Объединенной горно-химической компании (ОГКХ), угольной компании "Краснолиманская", "Президент-отеля" и "Индара", "Электротяжмаш". Однако их работа была заблокирована судебным решением.

В рамках обеспечительных мер суд запретил Кабмину утверждать отобранных Фондом советников для продажи пяти компаний до рассмотрения иска по сути (свободным от этого ограничения оставался лишь "Президент-отель").

Теги: #фги #трубаров #кабмин
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