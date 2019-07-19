Экономика

14:13 19.07.2019

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража

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Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража

Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отклонил жалобу "Газпрома" (РФ) относительно юрисдикции суда, подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.

Согласно пресс-релизу НАК "Нафтогаз Украины", соответствующее решение суд принял 8 июля 2019 года.

Кроме того, в тот же день решение в пользу "Нафтогаза" принял и Окружной суд Люксембурга, который отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты относительно российской компании на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Как сообщалось, в конце февраля 2018 года Арбитражная палата Стокгольма удовлетворила исковые требования НАК "Нафтогаз Украины" к "Газпрому" из-за нарушения контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставлены, однако "Газпром" не выполняет решение суда.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

"Нафтогаз" пытается взыскать в международных судах с "Газпрома", проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпром" в Европе.

 

Теги: #нафтогаз #нидерланды #газпром #стокгольмский_арбитраж #люксембург
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