Экономика

12:42 19.07.2019

Верховный суд отклонил жалобу "Укрзализныци" на решение о передаче Проминвестбанком кредитных договоров с УЗ VR Global Partners

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Верховный суд отклонил жалобу "Укрзализныци" на решение о передаче Проминвестбанком кредитных договоров с УЗ VR Global Partners

Верховный суд отклонил кассационную жалобу АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) на решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о передаче Проминвестбанком (Киев) кредитных договоров с УЗ компании VR Global Partners.

"Кассационную жалобу (истца)... оставить без удовлетворения. Решение Хозяйственного суда Киева от 20 декабря 2018 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 8 апреля 2019 года... оставить без изменений", - говорится в тексте постановления от 2 июля 2019 года, обнародованного в Единой базе судебных решений.

Как сообщалось, Северный апелляционный хозсуд в марте 2019 года удовлетворил заявление Проминвестбанка, в котором последний просит привлечь VR Global Partners как его правопреемника в деле по иску к "Укрзализныце", а также заменить его на компанию VR Global Partners в качестве правопреемника по иску "Укрзализныци" к Проминвестбанку о признании недействительным открытие кредитной линии в 2012 году.

Свое заявление банк мотивировал тем, что VR Global Partners является его правопреемником на основании договора купли-продажи прав требования от 22 февраля 2019 года.

В 2011-2012 гг. несколько территориальных подразделений компании "Укрзализныця" (в том числе "Южная желдорога" и "Юго-Западная желдорога") привлекли у Проминвестбанка ряд кредитных линий на общую сумму более $300 млн.

В мае 2017 года "Укрзализныця" обратилась в Кабинет министров, Национальный банк и СНБО с просьбой предоставить разъяснения, подпадает ли под действие решения СНБО проведение ПАО "Укрзализныця" операций по погашению обязательств по кредитным договорам, полученным в банках из санкционного списка.

В ноябре 2017 году Высший хозяйственный суд отменил взыскание с "Укрзализныци" $12,5 млн задолженности в пользу Проминвестбанка.

В 2018 году Проминвестбанк подал ряд новых исков к "Укрзализныце" о взыскании долгов на общую сумму в $157 млн и 1,5 млрд грн.

Проминвестбанк основан в 1992 году. У российского "ВЭБа" - 99,7% его акций. Согласно данным НБУ, по состоянию на конец 2016 года банк с активами 34,32 млрд грн занимал 11-е место на рынке среди 93 банков.

Пятый президент Украины Петр Порошенко по предложению Нацбанка 16 марта 2017 года ввел в действие решение СНБО о применении сроком на год санкций к пяти банкам с российским капиталом: ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк, ПИБ), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" в части запрета выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

НБУ во исполнение решения СНБО от 1 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" продлил санкции в отношении Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка (все – Киев).

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №24 от 15 марта 2018 года "О внесении изменений в постановление правления НБУ №654 от 1 октября 2015 года", которое вступило в силу с 16 марта 2018 года.

VR Capital Group была создана в 1999 году экс-партнером "Ренессанс Капитал" Ричардом Дитцем (Richard Deitz). Имеет офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Москве, а также представлена в Буэнос-Айресе и является держателем евробондов "Укрзализныци".

Теги: #проминвестбанк #укрзализныця #верховный_суд
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