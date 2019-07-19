Экономика

12:19 19.07.2019

Министры финансов G7 договорились об изменении налогообложения ИТ-компаний

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Министры финансов G7 договорились об изменении налогообложения ИТ-компаний

Министры финансов стран G7 на встрече в Париже договорились о совместных усилиях по разработке новых принципов налогообложения крупных международных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Министры пришли к мнению о "насущной необходимости разрешения налоговых трудностей, возникающих в связи с цифровизацией экономики", отмечается в коммюнике по итогам встречи.

В частности, они договорились о совместной разработке налоговых принципов, в которых будут отражены новые бизнес-модели, включая те, которые предусматривают ведение компанией бизнеса на определенной территории без физического присутствия. Ожидается, что такие принципы будут разработаны к началу 2020 года.

Также министры договорились о создании эффективного механизма по разрешению налоговых споров, который поможет избежать двойного налогообложения.

"Члены G7 впервые пришли к соглашению по этому вопросу, - заявил министр финансов Франции Брюно ле Мэр. - Это реальный шаг в сторону более честного налогообложения в XXI веке".

Ранее европейские власти неоднократно критиковали международные ИТ-компании, включая Google и Facebook, за уплату недостаточных сумм в виде налогов за ведение бизнеса на их территории. Для этого компании фиксируют полученную прибыль в подразделениях, которые зарегистрированы в странах с более низкими налогами.

"Благодаря новым правилам Германия, например, сможет брать налоги с прибыли, полученной компаниями в Германии благодаря немецким пользователям, причем по местной налоговой ставке", - приводит Financial Times слова пожелавшего остаться анонимным участника встречи.

Теги: #g7 #налогообложения
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