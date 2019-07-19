Экономика

12:15 19.07.2019

Украина вновь призывает РФ к скорейшим переговорам о транзите газа на условиях ЕС

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Украина вновь призывает РФ к скорейшим переговорам о транзите газа на условиях ЕС

Украина предлагает не ждать сентября и "прямо хоть сейчас" начать переговоры о новом контракте на транзит российского газа с 2020 года, отталкиваясь от условий, озвученных вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Если российская сторона тоже согласна (с озвученным Шефчовичем вариантом – ИФ), то можем хоть прямо сейчас начать работу над договорами по реализации этого варианта на практике", – написал он на своей странице в Facebook.

Витренко напомнил, что должно быть операторское соглашение (о соединении газотранспортных систем, interconnection agreement) в отношении мощностей объемом 90 млрд куб. м ежегодно и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд куб. м ежегодно в среднем в течение 10 лет.

По его словам, все условия этих договоров будут стандартными в Европе, то есть по их экономической обоснованности не должно сомнений.

"Если российская сторона не согласна с вариантом Шевчовича, то было бы интересно услышать почему, а также услышать встречное предложение", – отметил Витренко.

Он считает, что затягивание времени - не в интересах ни одной из сторон, так как Европе надоели постоянные проблемы с поставками российского газа. Украине же нужна ясность относительно будущего транзита, в частности, чтобы прекратить политические спекуляции на этой теме, а Россия может хотеть избежать обвинений в Европе в очередном газовом кризисе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии заявил о готовности России договариваться относительно сохранения поставок газа по украинскому маршруту, об открытости к достижению договоренностей по этому вопросу на экономически обоснованных и практически реализуемых условиях.

Теги: #транзит #юрий_витренко #россия #украина #нафтогаз #газ
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