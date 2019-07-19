Мининфраструктуры объявило конкурс по реконструкции старого и строительству нового грузового терминала в аэропорту "Борисполь" на условиях ГЧП

Министерство инфраструктуры Украины объявило конкурс по выбору компании для государственно-частного партнерства по реализации проекта "Реконструкция существующего и создание нового грузового терминала в международном аэропорту "Борисполь" (Киев).

Соответствующее объявление опубликовано в газете "Урядовый курьер" в пятницу.

Согласно обнародованным министерством данным, целью ГЧП является модернизация и частичная реконструкция наряду с технологическим переоборудованием складской инфраструктуры существующего грузового терминала аэропорта, а также строительство нового современного грузового терминала.

На условиях ГЧП также предполагается обеспечение обслуживания почты и грузов (оформление перевозочной документации, обработка багажа и грузов, их погрузка/разгрузка с воздушного судна при условии соблюдения требований авиабезопасности с использованием существующего и созданного в рамках ГЧП грузовых терминалов.

Срок осуществления государственно-частного партнерства - не более 25 лет.

Срок подачи заявки на участие в конкурсе - 31 календарный день после публикации объявления. Срок проведения конкурса - 45 календарных дней с даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" планирует в 2019 году начать работы по реконструкции имеющегося грузового терминала, а также согласовать технико-экономическое обоснование строительства нового терминала во второй летной зоне.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, грузооборот аэропорта существенно увеличился и действующий терминал, рассчитанный на работу с 40 тоннами, обрабатывает от 70 тонн до 100 тонн груза в день.

В планах аэропорта - в 2019 году решить все вопросы по проектированию нового терминала, в 2020 году начать строительные работы и только в конце 2022 года терминал, который включен в проект реконструкции второй летной зоны, может быть запущен.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.