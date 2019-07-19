Экономика

10:32 19.07.2019

Microsoft увеличил прибыль более чем в 2 раза в прошлом фингоду, выручка превысила $125 млрд

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Microsoft увеличил прибыль более чем в 2 раза в прошлом фингоду, выручка превысила $125 млрд

Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft Corp. резко увеличил чистую прибыль и выручку в прошлом финансовом году и ожидает роста показателей более чем на 10% в текущем фингоду.

По итогам прошлого фингода, завершившегося 30 июня, чистая прибыль Microsoft подскочила до $39,24 млрд с $16,57 млрд годом ранее. Выручка увеличилась до $125,8 млрд с $110,4 млрд, сообщается в пресс-релизе Microsoft.

"Прошлый финансовый год был рекордным для Microsoft, что стало результатом тесных партнерских отношений с лидирующими компаниями во всех отраслях", - заявил гендиректор компании Сатья Надела.

По словам финдиректора Microsoft Эми Худ, операционная прибыль и выручка компании увеличатся более чем на 10% в текущем фингоду.

За четвертый финквартал чистая прибыль компании составила $13,19 млрд, или $1,71 в расчете на акцию, по сравнению с $8,87 млрд, или $1,14 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль повысилась до $12,4 млрд с $10,4 млрд, выручка - до $33,72 млрд с $30,09 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,21 на акцию при выручке в $32,77 млрд.

Квартальная выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, выросла в апреле-июне на 19%, до $11,39 млрд с $9,6 млрд за аналогичный период годом ранее. В том числе продажи сервиса Azure взлетели на 64% (Microsoft не раскрывает их величину в долларовом выражении), а продажи серверных продуктов и облачных услуг повысились на 22%.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, выпускает пакет приложений Office, повысило выручку на 14% - до $11,05 млрд. Продажи продуктов Office и облачных сервисов для корпоративных клиентов увеличились на 14%, для потребителей - на 6%. Выручка профессиональной соцсети LinkedIn в минувшем квартале повысилась на 25%.

Бизнес More Personal Computing, включающий Windows, игровые консоли Xbox и устройства Surface, увеличил выручку на 4%, до $11,3 млрд. Выручка от продажи операционных систем Windows поднялась на 7%, устройств Surface - на 14%, а доходы от рекламы в поисковой системе выросли на 10%.

Единственным показателем, который ухудшился за последний квартал, стала выручка игрового сегмента, сократившаяся на 10%. Продажи приставок Xbox упали на 48%, игр для приставки - на 3%.

Акции Microsoft подорожали на 2,7% на дополнительных торгах в четверг. Капитализация компании с начала года подскочила на 34% и составляет $1,04 трлн.

Теги: #итоги #microsoft #прибыль
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