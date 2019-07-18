Замглавы МИД Украины предупреждает о рисках невыплаты "Татнефти" $112 млн по решению международного арбитража

Дальнейшее затягивание выполнение решения международного арбитража, присудившего Украине выплатить $112 млн в споре с российской "Татнефтью", может привести к аресту украинских активов за рубежом, в частности, оплаты купонов по суверенным финансовым бумагам, сообщила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, возглавляющая украинскую делегацию в международных судах Елена Зеркаль.

"Если учесть, что оно (решение арбитража) принималось в 2014 году, а сейчас уже 2019-й, то понятно, что когда-то оно должно быть исполнено. Возможно, нам неприятно его выполнять, но если мы будем этого избегать, то тем самым дадим козыри россиянам для невыполнения решения судов по инвестиционным спорам, инициированным украинскими компаниями", – сказала замглавы МИД в интервью ZN.ua.

Отвечая на вопрос, могут ли быть арестованы счета украинских посольств, Зеркаль отметила, что посольства обладают дипломатическим иммунитетом, и то, что под него подпадает, не может быть предметом какого-то взыскания. "При этом надо понимать, что любая попытка ареста государственного имущества обжалуется государством на наличие иммунитета. Это происходит всегда", – добавила она.

Замглавы МИД также подтвердила, что после банкротства консорциума Sea Launch на повестке дня стоит вопрос о значительных обязательствах украинских госкомпаний перед Boeing. "Я знаю, что вопрос стоит на повестке дня и проблема обсуждается. Но кто сегодня ищет ее решение — не знаю", – сказала Зеркаль.

"Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

"Укртатнафта" создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а у предприятия появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2014 году международный арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. С тех пор Украина в международных судах пытается оспорить данное решение. В 2017 году аналогичное ходатайство - о приведении в исполнение решения суда - "Татнефть" подала в Высокий суд Лондона, который удовлетворил ходатайство компании. В 2018 году королевский суд Лондона отклонил апелляцию Украины и присудил возместить "Татнефти" судебные издержки, в результате общая сумма возмещения в пользу российской компании выросла до $146 млн.

С 2017 года представители Украины и "Татнефти" спорили в Московском арбитражном суде о его эффективной юрисдикции, а также о наличии у Украины на территории РФ имущества, которое может быть учтено в рамках взыскания по иску российской нефтяной компании. "Татнефть" настаивала, что обратить во взыскание можно часть здания Культурного центра Украины в Москве, которая используется в коммерческих целях, однако украинской стороне удалось доказать дипломатический иммунитет здания.

Поэтому дело было передано в Арбитражный суд Ставропольского края: в этом регионе у Украины также есть имущество - санаторий им.Семашко. В феврале 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление "Татнефти" к Украине о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, согласно которому Украина должна выплатить компании $112 млн и проценты из-за ситуации вокруг компании "Укртатнафта". В апреле Украина попыталась оспорить это решение в кассационной инстанции, однако в июне проиграла апелляцию и теперь намерена обжаловать решение в Верховном суде РФ.

Что касается претензий Boeing, то согласно годовому отчету американской компании дебиторская задолженность перед ней украинских ПО "Южмаш" и КБ "Южное", связанная с инвестициями в Sea Launch и его банкротством, на конец 2018 года составляла соответственно $89 млн и $44 млн. Еще $111 млн должна российская РКК "Энергия", однако ее обязательства в минувшем году сократились на $112 млн.