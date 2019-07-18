НБУ прогнозирует снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года по базовому сценарию

Национальный банк Украины (НБУ) снизит учетную ставку до 8% в четвертом квартале 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до целевого уровня 5%, соответствующий прогноз учетной ставки в виде веерной диаграммы (FanChart) впервые обнародовал украинский центробанк.

"Базовый сценарий, который мы видим сегодня, предусматривает снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии стойкого снижения инфляции до цели 5%", – заявил глава НБУ Яков Смолий на брифинге в четверг.

Он отметил, что наиболее стремительное снижение учетной ставки ожидается в 2020 году вместе с возвращением инфляции к целевому диапазону и улучшением инфляционных ожиданий.

По словам Смолия, реализация ряда проинфляционных рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения обусловит более медленное снижение процентной ставки до 8%.

В то же время глава НБУ указал, что увеличение спроса нерезидентов на гривневые государственные облигации и соответствующее укрепление гривни могут создать условия для более быстрого снижения учетной ставки по сравнению со сценарием.

Как отметил центробанк в презентации прогноза учетной ставки, для того, чтобы участники финансового рынка учитывали его неопределенность и условный характер прогноз обнародуется в виде веерной диаграммы (FanChart), которая предусматривает несколько вариантов прогноза, но при этом центральная линия графика показывает базовый прогноз.

В соответствующем графике, обнародованном на сайте НБУ в четверг, базовый сценарий предусматривает снижение учетной ставки примерно до 16% к концу текущего года, до 14% – во II кв.-2020 и до 11% – в IV кв.-2020. В 2021 году Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 9% во ІІ кв. и 8% в IV кв.

"Мы рассчитываем, что публикация прогноза ставки улучшит понимание и предсказуемость нашей монетарной политики для всех стейкхолдеров", - заявил Смолий.

По его мнению, новая практика будет формировать ожидания участников финансовых рынков, что даст возможность усилить влияние учетной ставки на стоимость финансовых ресурсов и со временем на инфляцию.

В то же время глава НБУ подчеркнул, что прогноз учетной ставки может меняться в зависимости от изменения макроэкономических показателей и его выполнение не является обязательством центробанка.

В презентации регулятора приводится ретроспективная динамика изменения прогноза учетной ставки, согласно которой еще в середине 2016 года НБУ допускал снижение ставки ниже 8% к концу 2018 года, отодвигая затем эту дату на конец 2019 года.

Однако, как отмечает Нацбанк, что начиная с третьего квартала 2017 года прогнозируемая траектория учетной ставки пересматривалась каждый квартал в сторону повышения из-за нарастания инфляционного давления, в связи с чем фактический уровень отличался от предыдущих прогнозов.

Как сообщалось, Национальный банк Украины решил с июля понизить учетную ставку до 17% годовых с уровня 17,5% годовых, на котором он удерживал ее с конца апреля.