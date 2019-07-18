Экономика

17:38 18.07.2019

НБУ отрицает угрозу от нынешних инвестиций нерезидентов в ОВГЗ

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НБУ отрицает угрозу от нынешних инвестиций нерезидентов в ОВГЗ

Структура вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины (ОВГЗ) по срокам погашения выглядит достаточно равномерной и стабильной, что минимизирует риски таких вложений, заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб на брифинге в Киеве в четверг.

"Если посмотреть на структуру по срокам погашения этих ценных бумаг, то только четверть приходится на этот год. На следующий, примерно, треть. И почти половина – это бумаги с погашением в 2021 году и далее", – сказал он.

Сологуб оценил общий объем вложений нерезидентов в ОВГЗ на сегодня в 73-74 млрд грн по сравнению с 6,4 млрд грн на начало года.

Замглавы Нацбанка отметил, что регулятор осознает риски резкого притока или оттока иностранного капитала, в частности, для валютного рынка, приведя примеры Аргентины и Турции. В то же время он указал, что в Аргентине проблема оттока была связана с краткосрочностью долга, а в Турции – с политическим давлением на центральный банк.

"Мы считаем, что учитывая стабильную макроэкономическую ситуацию, достаточно равномерную структуру этого долга по срокам погашения это сейчас не создает значительных рисков", – заявил Сологуб.

Он отметил, что Минфин проводит разумную политику на рынке государственных заимствований, и Нацбанк не видит проблем с обслуживанием государственного долга до конца текущего года.

Теги: #нбу #овгз #сологуб
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