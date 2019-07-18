Экономика

16:21 18.07.2019

Нацбанк допускает выпуск Украиной евробондов на $1 млрд

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Нацбанк допускает выпуск Украиной евробондов на $1 млрд

Обновленный макропрогноз Национального банка Украины (НБУ) предполагает получение $2 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе расширенного финансирования, а также выпуск евробондов на $1 млрд, сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Мы ожидаем, что в четвертом квартале, скорее всего, начнется новая программа с МВФ, и Украина примет $2 млрд. И также по $2 млрд (мы ожидаем) в следующие годы в рамках новой программы структурного финансирования", – сказал он.

Сологуб подчеркнул, что такая оценка является экспертным комментарием. По его словам, если средства поступят немного раньше или немного позже, то это не будет иметь существенного влияния на другие макроэкономические параметры, кроме международных резервов.

Замглавы НБУ также оценил, исходя из примера других стран и размера квоты Украины в МВФ, что размер новой программы может быть в диапазоне $5-10 млрд на срок от 36 до 48 месяцев.

"У нас нет никакого инсайда, это наша экспертная оценка", – еще раз отметил он.

Сологуб также сообщил, что Нацбанк в свой прогноз в качестве такой же экспертной оценки заложил еще один выход Украины на внешние рынки заимствований с еврооблигациями на сумму около $1 млрд.

"В нашем прогнозе мы в принципе закладываем, что осенью Минфин выйдет на рынок евробондов и разместит $1 млрд. Но это наше экспертное ожидание и оно не связано с тем, что "нужно дожить до конца года". Нет, это стандартное выстраивание профиля погашения ценных бумаг. Абсолютно стандартная ситуация", – пояснил Сологуб.

Теги: #еврооблигации #бюджет #нбу #прогноз #сологуб #мвф
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