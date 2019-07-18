Экономика

16:13 18.07.2019

Кабмин ввел спецпошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из РФ – Герус

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Кабмин ввел спецпошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из РФ – Герус

 Кабинет министров Украины принял постановление о введении специальной пошлины на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа, сообщил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

"Вчера Кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций", – написал он на странице в соцсети Facebook в четверг.

По его словам, согласно решению правительства спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% таможенной стоимости с 1 августа 2019 года и 4,0% с 1 октября 2019 года. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газ с 1 августа будет равна 1,75%, с 1 октября – 3,0%.

"Соответствующие пошлины снимут сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики (дизельпровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет $10-12 за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла $35-40 за тонну. Таким образом, маржа трейдера будет приведена к обычным рыночным уровням и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС", – написал Герус.

По его словам, украинский бюджет дополнительно будет получать около 2 млрд грн в год.

Он также отметил, что в настоящее время на рынке нефтепродуктов наблюдается профицит ресурса, что дает основания прогнозировать дальнейшее снижение цены на розничном рынке нефтепродуктов.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года правительство РФ сообщило о введении с 1 июня запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на расширение Украиной списка запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В перечень товаров, запрещенных к экспорту в Украину, попали: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород (код ТНВЭД 2709).При этом ряд нефтепродуктов – прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы будут экспортироваться из РФ в Украину по спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического развития России.

Теги: #пошлины #герус #рф #нефтепродукты #кабмин #газ
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