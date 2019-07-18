Экономика

15:21 18.07.2019

Большинство доноров готовы перезапустить программы международной помощи для таможни – глава Гостаможни

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Большинство доноров готовы перезапустить программы международной помощи для таможни – глава Гостаможни

Большинство доноров готовы перезапустить приостановленные ранее программы международной помощи для таможни, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Большинство доноров готовы перезапустить программы международной помощи для таможни, которые были остановлены по многим объективным причинами два-три года тому", – сказал Нефьодов в ходе встречи с представителями компаний-членов Европейской бизнес ассоциации в четверг.

Он уточнил, что средства могут быть использованы как инвестиции в таможенную инфраструктуру, IT-систем, а также обучения сотрудников.

Как сообщалось, в минувшем году ЕС свернул программу помощи Украине, в рамках которого предусмотрено EUR 29 млн на модернизацию пунктов пропуска на границе Украины с Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей.

Теги: #гостаможслужба #нефьодов #доноры
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