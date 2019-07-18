Экономика

14:19 18.07.2019

Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 17%

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Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 17%

Национальный банк Украины решил с июля понизить учетную ставку до 17% годовых с уровня 17,5% годовых, на котором он удерживал ее с конца апреля.

"Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит тенденцию замедления инфляции до цели 5%", – говорится в сообщении центробанка в четверг.

Регулятор добавляет, что в этом решении также учтен обновленный макроэкономический прогноз: оценка роста ВВП повышена с 2,5% до 3% в этом году и с 2,9% до 3,2% в следующем, а также баланс рисков.

НБУ напоминает, что в июне 2019 потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,0%, приблизившись к траектории апрельского прогноза после ее отклонения в предыдущие месяцы под действием временных факторов. Базовая инфляция в течение второго квартала несколько замедлилась (до 7,4%) и была близка к прогнозу Нацбанка, отмечает регулятор.

"Жесткая монетарная политика продолжала быть весомым фактором, сдерживала фундаментальный давление на цены, в том числе из-за укрепления обменного курса относительно валют стран-торговых партнеров и снижения инфляционных ожиданий населения, бизнеса, банков и финансовых аналитиков", – говорится в сообщении.

В то же время показатели инфляции оставались сравнительно высокими как из-за давления со стороны потребительского спроса и производственных затрат, так и значительные темпы роста административно регулируемых цен, добавляет Нацбанк.

Он считает, что инфляция в дальнейшем будет постепенно замедляться и по-прежнему НБУ прогнозирует, что она снизится до 6,3% на конец этого года, в начале следующего вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

Замедление инфляции и дальше будет предопределять достаточно жесткие монетарные условия, указывает центробанк.

"Высокие реальные процентные ставки будут способствовать инвестиционной привлекательности гривневых финансовых инструментов и, соответственно, поддержке обменного курса гривни. Кроме того, такая монетарная политика будет ограничивать давление со стороны потребительского спроса", – считает НБУ.

По его мнению, постепенной дезинфляции также будут способствовать взвешенная фискальная политика, замедление роста заработных плат, относительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках и значительное предложение отечественных и иностранных продовольственных товаров.

Кроме того, Национальный банк объявил о решении с сегодняшнего дня обнародовать прогноз процентной ставки в рамках ежеквартального пересмотра макроэкономического прогноза.

"Публикация прогноза процентной ставки является частью эволюционного процесса усиления прозрачности монетарной политики для центральных банков-трагетерив инфляции. Это повышает ясность и предсказуемость монетарной политики для участников рынка, следовательно, делает ее более эффективной", – указал НБУ.

Регулятор подчеркнул: прогноз не является обязательством Национального банка, поэтому фактическая учетная ставка может отклоняться от прогноза в случае изменения макроэкономических условий.

Как сообщалось, НБУ 26 апреля понизил учетную ставку до 17,5% годовых с 18% годовых, на котором он удерживал ее с начала сентября 2018 года.

Теги: #учетная_ставка #нбу #нацбанк
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