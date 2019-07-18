Фонд Василия Хмельницкого запускает IT-школу UNIT Factory в Харькове

Фонд Василия Хмельницкого K.Fund открывает в Харькове школу для программистов UNIT Factory, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе фонда в четверг.

K.Fund отмечает, что UNIT Factory будет готовить программистов по собственной учебной программе ucode, одной из ключевых особенностей которой является методология Challenge-Based Learning ("обучение на основе вызовов"), т. е. - решение реальных проблем для получения прикладных знаний.

"Эта методология была инициирована компанией Apple и применяется в Apple Developer Academy, где студенты не только учатся программированию, но и создают готовые к выходу на рынок продукты", - говорится в сообщении.

Кроме того, в нем указывается, что в новом харьковском кампусе UNIT Factory студенты смогут освоить такие языки и технологии программирования, как C, C++, Web (HTML, CSS, JS, СРН) и Java. Длительность обучения – от одного до двух лет (в зависимости от прогресса студента).

В фонде уточняют, что отбор участников новой программы UNIT Factory будет проходить с помощью "марафона", который будет длиться около месяца и стартует 30 сентября 2019 года (всего в текущем году запланировано три марафона).

Обучение начнется в середине января 2020 года и будет стоить 15 тыс. грн за календарный год. Зарегистрироваться на отбор могут все желающие старше 17 лет.

"Мы довольны успехом UNIT Factory и расширяемся, внедряя новые образовательные практики. Два года мы инвестировали в разработку программы ucode, созданной по принципу Challenge-Based Learning и отвечающей актуальным требованиям времени. Мы стремимся, чтобы наша талантливая молодежь получила доступ к качественному современному IT-образованию и достойной высокооплачиваемой работе здесь, в Украине", - отметил основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий.

Фонд K.Fund основан предпринимателем Хмельницким в 2015 году для поддержки проектов в сфере образования и экономики.

UNIT Factory - образовательный проект фонда K.Fund, который реализуется при поддержке общественной организации "Освитория". Его миссия - содействие инновационному развитию Украины через подготовку IТ-кадров.