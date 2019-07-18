Экономика

11:37 18.07.2019

Зеленский инициирует проверку полученных МХП дотаций и выплаченных дивидендов

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Зеленский инициирует проверку полученных МХП дотаций и выплаченных дивидендов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам проверить и сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт" (МХП), и выплаченных акционерам дивидендов.

"В 2017-2018 гг. одному из самых крупных агрохолдингов Украины "Мироновский хлебопродукт" из госбюджета было выделено почти 2,5 млрд грн дотаций, так это называется. На самом деле, он не нуждается в государственной поддержке, потому что у него есть сверхприбыли и он ежегодно выплачивает огромные дивиденды своим акционерам", - сказал глава государства в четверг на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных МХП, и выплаченных акционерам дивидендов.

Как сообщалось, совет директоров агрохолдинга МХП в марте 2019 года одобрил выплату годовых дивидендов в размере $0,7492 за акцию за 2018 год, что приблизительно эквивалентно $80 млн и соответствует уровню предыдущего года.

"Мироновский хлебопродукт" - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,556 млрд.

Теги: #дотации #зеленский #мхп #проверки
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