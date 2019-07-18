Предложения к госбюджету-2020 необходимо дискутировать уже с новым правительством и парламентом - Гройсман

Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявляет, что у Кабинета министров уже есть предложения к государственному бюджету на 2020 год, но их необходимо дискутировать с новым правительством и новым парламентом.

"Бюджет 2020 года необходимо подать до 15 сентября. Очевидно, что у нас есть предложения к проекту бюджета, но его нужно обсуждать уже с новым правительством и новым парламентом, потому что бюджет будет отражать политику новой власти", - сказал Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что в будущем бюджете необходимо сохранить не менее 5% на оборону, дальнейшие инвестиции в инфраструктуру - не менее 75 млрд грн должно пойти на дороги и 10 млрд грн - на дороги между райцентрами, финансирование "Новой украинской школы" и реформы медицины.

Премьер также отметил, что минимальная заработная плата должна быть заложена в госбюджете не менее 5,5 тыс. грн.

В то же время, Гройсман констатировал, что дефицит Пенсионного фонда еще ряд лет будет в тех пределах, в которых он есть на данный момент.

"Я точно могу сказать, что наша команда профессионально готова предложить в новом политическом сезоне профессиональные решения и сбалансированный бюджет. Главное, чтобы его потом не раздули, не увеличили дефицит, и чтобы было разумное управление государственным долгом", - добавил он.

Кроме того, премьер отметил, что на следующий год еще остаются риски, связанные с погашением долговых обязательств страны.

Полный текст интервью Гройсмана будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"