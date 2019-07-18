Экономика

11:12 18.07.2019

Зеленский заявил об отстранении от исполнения обязанностей главы "Укртрансбезопасности" Ноняка

1 мин читать
Зеленский заявил об отстранении от исполнения обязанностей главы "Укртрансбезопасности" Ноняка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отстранении от исполнения обязанностей главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Михаила Ноняка.

"Именно из-за отсутствия надлежащего контроля за несоблюдением установленных норм веса автотранспорта и поборов со стороны работников этой государственной службы. Вчера за значительные недостатки в работе был отстранен от исполнения обязанностей руководитель "Укртрансбезопасности", - сказал Зеленский на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в четверг в Киеве

Как сообщалось, ранее Зеленский пообещал попросить премьер-министра Владимира Гройсмана помочь в увольнении главы "Укртрансбезопасности" Ноняка.

Ноняк назначен главой "Укртрансбезопасности" решением правительства 20 апреля 2016 года. До этого, с января 2016 года, занимал должность заместителя главы этой службы. Ранее, с апреля 2014 года, занимал пост заместителя министра доходов и сборов.

Теги: #зеленский #кадры #укртрансбезопасность #ноняк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:51 18.07.2019
В Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, включая вице-премьеров - Гройсман

В Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, включая вице-премьеров - Гройсман

11:39 18.07.2019
Гройсман считает неприемлемыми люстрационные инициативы Зеленского

Гройсман считает неприемлемыми люстрационные инициативы Зеленского

11:37 18.07.2019
Зеленский инициирует проверку полученных МХП дотаций и выплаченных дивидендов

Зеленский инициирует проверку полученных МХП дотаций и выплаченных дивидендов

11:18 18.07.2019
В Офисе президента обещают обновление руководства НАПК в ближайшие месяцы

В Офисе президента обещают обновление руководства НАПК в ближайшие месяцы

11:15 18.07.2019
Зеленский сообщил о передаче правоохранителям материалов о еще одном факте коррупции в оборонной сфере за период работы предыдущей власти

Зеленский сообщил о передаче правоохранителям материалов о еще одном факте коррупции в оборонной сфере за период работы предыдущей власти

10:04 18.07.2019
В Украине разработают упрощенный механизм предоставления гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах - Зеленский

В Украине разработают упрощенный механизм предоставления гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах - Зеленский

08:22 18.07.2019
Зеленский: человек с двойным гражданством не может баллотироваться в Раду

Зеленский: человек с двойным гражданством не может баллотироваться в Раду

01:22 18.07.2019
Зеленский: большинство на парламентских выборах дает возможность прекратить традицию "политических тёрок"

Зеленский: большинство на парламентских выборах дает возможность прекратить традицию "политических тёрок"

01:13 18.07.2019
Зеленский: олигархи должны платить налоги, вкладывать в Украину и не будут монополистами, "от чего-то придется отказываться"

Зеленский: олигархи должны платить налоги, вкладывать в Украину и не будут монополистами, "от чего-то придется отказываться"

00:52 18.07.2019
Зеленский обещать найти способы снизить тарифы и внедрить идею, чтобы малообеспеченные граждане в возрасте за 70 лет не платили за коммуналку

Зеленский обещать найти способы снизить тарифы и внедрить идею, чтобы малообеспеченные граждане в возрасте за 70 лет не платили за коммуналку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Финальный текст постановления по спецпошлинам на российские товары с 1 августа отсутствует - Нефьодов

Зеленский инициирует проверку полученных МХП дотаций и выплаченных дивидендов

Счетная палата 19 июля намерена начать проверку НАК "Нафтогаз"

"Газпром" на 25% увеличил транзита газа в ЕС через украинскую территорию

СБУ возбудила уголовное дело в отношении "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды

ПОСЛЕДНЕЕ

Финальный текст постановления по спецпошлинам на российские товары с 1 августа отсутствует - Нефьодов

Предложения к госбюджету-2020 необходимо дискутировать уже с новым правительством и парламентом - Гройсман

Нефть слабо меняется после падения накануне, Brent торгуется у $63,75 за баррель

"ArcelorMittal Кривой Рог" удивлен делом против него за загрязнение окружающей среды

Украина изучит предложения японского бизнеса по внедрению инновационных проектов в цифровой экономике

"Молочный альянс" в 2019г инвестирует более 200 млн грн в развитие

ЧАЭС возобновила работу завода по переработке жидких РАО

Украинские лекарства экспортируются в 81 страну – исследование

Счетная палата 19 июля намерена начать проверку НАК "Нафтогаз"

Новый шелковый путь в Китай не работает, грузы идут до Казахстана - Мининфраструктуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА