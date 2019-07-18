Экономика

09:44 18.07.2019

Нефть слабо меняется после падения накануне, Brent торгуется у $63,75 за баррель

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Нефть слабо меняется после падения накануне, Brent торгуется у $63,75 за баррель

Цены на нефть меняются незначительно в ходе азиатских торгов в четверг после резкого снижения накануне, вызванного опасениями по поводу спроса на топливо в США.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:26 подорожали на $0,09 (0,14%) - до $63,75 за баррель. На торгах в среду их цена уменьшилась на $0,69 (1,07%) и составляла на закрытие $63,66 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,05 (0,09%) - до $56,73 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене на $0,84 (1,46%), до $56,78 за баррель.

Запасы нефти в США по итогам минувшей недели сократились на 3,2 млн баррелей, стало известно накануне из сообщения министерства энергетики страны. Снижение оказалось сильнее, чем ожидавшиеся аналитиками 3 млн баррелей.

Между тем запасы нефтепродуктов в Штатах резко выросли, что повысило опасения по поводу спроса на топливо в стране. Из отчета Минэнерго следует, что запасы бензина в Штатах подскочили на 3,57 млн баррелей, хотя ожидалось их сокращение на 2,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов взлетели на 5,69 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 1 млн баррелей.

"Нефтяной рынок оказался под сильным давлением из-за нехарактерного для этого времени года роста запасов бензина, - говорит управляющий партнер Vanguard Markets Стивен Иннз. - Снижение потребления бензина добавилось к уже имевшимся опасениям по поводу мирового спроса".

Объем нефтедобычи в США сократился на 300 тыс. баррелей в сутки, до 12 млн б/с, из-за приостановки добычи в Мексиканском заливе в связи с приближением урагана "Барри".

Теги: #цены #нефть
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