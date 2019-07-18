"ArcelorMittal Кривой Рог" удивлен делом против него за загрязнение окружающей среды

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" недоумевает по поводу возбуждения СБУ уголовного производства за загрязнение окружающей среды.

Как сообщается в распространенном в среду комментарии меткомбината, АМКР пока не располагает официальной информацией о возбуждении уголовного производства Службой безопасности Украины по ст. 441 Уголовного кодекса Украины ("экоцид").

В то же время в связи с публикацией на странице СБУ в Facebook и запросами СМИ предприятие отмечает: "Мы с понимаем относимся к работе правоохранительных органов, которые действуют в правовом поле и в пределах своих полномочий. Поэтому готовы в этом содействовать в рамках действующего законодательства".

АМКР подчеркивает: работа его производственных агрегатов ведется в соответствии с утвержденными экологическими нормативами, без превышения объема выбросов загрязняющих веществ, установленных государством. Вся разрешительная документация получена в установленном порядке. Все природоохранные мероприятия, которые были реализованы ранее или те, сроки выполнения которых были перенесены для всех предприятий ГМК Украины, обязательно проходили процедуру согласования и визирования, как минимум, на трех уровнях - город, область, Министерство экологии и природных ресурсов Украины.

"Насколько нам известно, до настоящего времени ни одно горно-металлургическое предприятие в Украине еще не обвиняли по ст. 441, в "массовом уничтожении растительного или животного мира, отравлении атмосферы или водных ресурсов, а также совершении иных действий, способных вызвать экологическую катастроф". Хотя предприятие принципиально не отличается от других в отрасли по технологиям производства железорудного концентрата, чугуна и стали, а также по степени воздействия на окружающую среду. А по ряду показателей анимает более устойчивые позиции, что подтверждают национальные и международные рейтинги", - констатируется в заявлении промгиганта.

При этом напоминается, что с момента приватизации, когда компания ArcelorMittal приобрела криворожский меткомбинат за $4,8 млрд, компания постоянно вкладывает деньги в модернизацию производства. За 13 лет капитальные и операционные затраты составили $4,4 млрд. Общие инвестиции компании в Украину превысили $9 млрд. Вложения в экологию достигли 6,1 млрд грн. За 13 лет – с 2006 года по 2018-й – выбросы в атмосферу снижены на 48,3%, сбросы сточных вод – на 81%, размещение отходов – на 32,4%.

ArcelorMittal, крупнейший иностранный инвестор в Украине, ведет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и с принципами ответственного бизнеса. АМКР является одним из стратегических предприятий украинской экономики и одним из крупнейших налогоплательщиков в стране. С момента прихода нового собственника предприятие перечислило государству 60 млрд грн налогов и сборов.

"Надеемся, что повышенное внимание к нашему предприятию государственных органов власти, различных политических сил и возбуждение СБУ уголовного дела по редкой статье в канун выборов является случайным совпадением и не свидетельствует о целенаправленном воздействии и давлении на бизнес. Надеемся на беспристрастное расследование с учетом полной и достоверной информации, которую готовы предоставить правоохранительным органам", - резюмируется в комментарии компании.

Как сообщалось, СБУ возбудила уголовное дело в отношении ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины - "экоцид". Агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ подтвердили факт возбуждения уголовного производства.

Ранее избранный президентом Украины Владимир Зеленский, бывший житель Кривого Рога, раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу. При этом он напомнил, что еще в 2016-2017 гг. предприятие, в частности, должно было вывести из эксплуатации мартеновский цех и остановить двухванный сталеплавильный агрегат.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным предприятия на конец 2018 года, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.

Уставный капитал меткомбината составляет 3 млрд 859,533 млн грн.