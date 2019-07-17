Украина изучит предложения японского бизнеса по внедрению инновационных проектов в цифровой экономике

Советник президента Украины Михаил Федоров на встрече с представителями японского бизнеса представил план действий в развитии цифровой экономики и ознакомился с предложениями иностранных гостей.

"Электронные услуги, усовершенствование работы государственных реестров, проект "электронное резидентство" должны сделать ведение бизнеса в Украине легким и прозрачным. Мы очень заинтересованы в привлечении инвестиций и передовых инноваций Японии для развития совместных проектов в сфере Интернета вещей, индустрии 4.0, умных городов, электронной идентификации, развития R&D-центров и других", - рассказал Федоров, которого цитирует пресс-служба президента.

Он отметил, что развитие цифровой экономики – один из приоритетов президента Владимира Зеленского. "Сегодня мы неконкурентоспособны в мире, неэффективны - только цифровизация отраслей экономики сможет помочь нам совершить скачок и достичь реального экономического роста. Совместно с профильным бизнесом и общественностью мы определили четкие задачи и цели до 2024 года", - подчеркнул советник главы государства.

Представители японского бизнеса акцентировали внимание на проблемных вопросах ведения предпринимательской деятельности в Украине, таких как сложность взаимодействия с налоговой и миграционной службами, наем работников и т.д., а также на ключевых интересах японского бизнеса (речь шла, в частности, о внедрении R&D-центров и различных инновационных проектов).

"Все указанные предложения будут проработаны совместно с посольством Японии в Украине с целью привлечения надежного и инновационного партнера в цифровой сфере", - сказано в сообщении.

Встреча Федорова с представителями японского бизнеса состоялась в среду по приглашению посла Японии в Украине Такаши Кураи.