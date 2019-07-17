Экономика

15:06 17.07.2019

Украинские лекарства экспортируются в 81 страну – исследование

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Украинские лекарства экспортируются в 81 страну – исследование

В 2018 году продукция украинских фармацевтических компаний продавалась в 81 стране мира, в то время как в 2017 году – только в 50.

Об этом говорится в инфографическом справочнике «Фармацевтика Украины 2019», подготовленном компанией Top Lead при поддержке фармацевтической компании «Дарница», юридической фирмы Aequo и Торгово-промышленной палаты Украины.

Объемы экспорта лекарственных средств ежегодно растут, хотя они еще не достигли докризисного уровня. В 2014 году украинская фарминдустрия экспортировала продукции на $235 млн, в 2016-м – на $167 млн, а в 2018-м – на $184 млн.

Авторы исследования отмечают, что топ-направлениями для экспорта фармпродукции остаются страны ближнего зарубежья, однако игроки рынка активно осваивают другие регионы, в частности, Ближневосточный, Азиатско-Тихоокеанский и страны Евросоюза.

В топ-10 направлений украинского экспорта, кроме постсоветских стран, также вошли Бразилия и Ирак.

Аналитики обращают внимание, что в течение 2016-2018 годов украинские фармпроизводители получили девять сертификатов GMP от регуляторных органов стран-членов Евросоюза, что является предпосылкой для дальнейшей экспансии на европейские рынки.

«Открытый рынок ЕС и нацеленность украинских производителей на получение сертификатов GMP создают возможности для экспорта украинских лекарств в Евросоюз», - прокомментировал генеральный директор компании Top Lead Станислав Шум.

«Глобальный годовой объем продаж лекарственных средств до 2024 года вырастет с нынешних $911 млрд до $ 1,25 трлн. Украина станет частью этого роста», - прогнозирует глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Ранее сообщалось, что среднегодовой темп роста рынка лекарств в Украине за последние три года составил 11% и достиг в 2018 году $2,7 млрд.

Теги: #фармацевтика
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