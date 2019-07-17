Счетная палата 19 июля намерена начать проверку НАК "Нафтогаз"

Счетная палата намерена начать контрольную проверку НАК "Нафтогаз Укнраины" в пятницу, 19 июля.

Как сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан журналистам после заседания правительства в среду, в то же время членам контрольной группы 15 июля не удалось попасть в "Укртрансгаз" (100% принадлежит НАК "Нафтогаз Укеарины").

"По состоянию на 15 июля наша контрольная группа во главе с членом Счетной палаты пыталась попасть в "Укртрансгаз", где вроде бы руководителя не было на месте. Мы составили протокол, зарегистрировали его в Едином госреестре. Следующее наше действие - пятница, "Нафтогаз", где, наверно, я сам с членами СП буду пытаться представить господину Коболеву нашу контрольную группу", - сказал Пацкан журналистам.

"Мы предоставили перечень документов, которые нам необходимы для изучения, в "Укртрансгаз". Такой же перечень будет предоставлен "Нафтогазу", - добавил он.