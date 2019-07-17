Экономика

13:22 17.07.2019

"Газпром" на 25% увеличил транзита газа в ЕС через украинскую территорию

2 мин читать
"Газпром" на 25% увеличил транзита газа в ЕС через украинскую территорию

Российский "Газпром" из-за остановки на ремонт двух ниток "Северного потока" увеличил транзит газа в Европейский Союз через территорию Украины на 25% – на 60 млн куб. м в сутки, сообщил АО "Укртрансгаз" (УТГ).

Так, по данным оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины, по состоянию на утро 17 июля заявка на транзит в межгосударственной точке газоизмерительной станции (ГИС) "Ужгород" составляет 300,2 млн куб. м газа в сутки. Таким образом, словацкое направление будет загружено на 99%".

"Существующие свободные мощности ГТС Украины позволяют дополнительно перекачивать в страны Европы объемы газа, эквивалентные максимуму "Северного потока-2" и условного "Северному потоку-3" вместе взятых. Очевидным преимуществом украинской ГТС является ее гибкость и разветвленность, которые дают возможность проводить ремонтные и регламентные работы без остановки транзита", – подчеркивается в сообщении "Укртрансгаза".

Глав НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, комментируя остановку "Газпромом" ниток "Северного потока" на ремонт, акцентировал внимание на том, что гибкость украинской ГТС является для европейских потребителей еще одним поводом взвесить все стороны вопроса транзита российского газа через территорию Украины.

"Это еще один повод для европейских потребителей хорошо взвесить, что выгоднее: пользоваться надежной наземной инфраструктурой украинской ГТС, или инвестировать в строительство подводных газопроводов, которые сложны и дороги в ремонте, не имеют надлежащего резервирования и полностью зависят от политических капризов Кремля", – написал на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, 16 июля обе нитки морского газопровода "Северный поток" были остановлены на две недели – до утра 30 июля для проведения планового технического обслуживания.

Ранее сообщалось, что 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" и предпринимает меры для максимального заполнения европейских хранилищ к началу следующего отопительного сезона. "Нафтогаз" в свою очередь предпринимает меры для нормального прохождения Украиной следующей зимы в случае отсутствия нового транзитного контракта. Так, по состоянию на 14 июля запасы газа в украинских ПХГ составляют 14 млрд 513,76 млн куб. м.

Теги: #гтс #ес #укртрансгаз #газпром #транзит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:50 16.07.2019
Европарламент поддержал кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Европарламент поддержал кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

17:14 16.07.2019
Минюст зарегистрировал Государственную таможенную службу

Минюст зарегистрировал Государственную таможенную службу

01:09 16.07.2019
ЕС продлил свои санкции в отношении физических и юридических лиц КНДР

ЕС продлил свои санкции в отношении физических и юридических лиц КНДР

00:31 16.07.2019
Совет ЕС принял меры воздействия на Турцию в связи с бурением кипрского шельфа

Совет ЕС принял меры воздействия на Турцию в связи с бурением кипрского шельфа

22:04 15.07.2019
Нетаньяху критикует Европу за мягкость к Ирану

Нетаньяху критикует Европу за мягкость к Ирану

09:52 12.07.2019
ЕС и США договорились о взаимном признании проверок фармацевтических производств

ЕС и США договорились о взаимном признании проверок фармацевтических производств

20:27 11.07.2019
Саммит Украина-ЕС опроверг спекуляции РФ о примирении с оккупацией Крыма и Донбасса – Точицкий

Саммит Украина-ЕС опроверг спекуляции РФ о примирении с оккупацией Крыма и Донбасса – Точицкий

16:24 11.07.2019
Суд ЕС отменил санкции, продленные ЕС для Януковича и его сына в 2016-2017 годах и для ряда его соратников в 2018 году

Суд ЕС отменил санкции, продленные ЕС для Януковича и его сына в 2016-2017 годах и для ряда его соратников в 2018 году

12:44 11.07.2019
Суд Евросоюза вскоре может вынести решения об отмене санкций ЕС против Януковича и его окружения – Сарган

Суд Евросоюза вскоре может вынести решения об отмене санкций ЕС против Януковича и его окружения – Сарган

11:19 11.07.2019
Туск отверг сомнения в необходимости расширения ЕС

Туск отверг сомнения в необходимости расширения ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Счетная палата 19 июля намерена начать проверку НАК "Нафтогаз"

Уряд звільнив Власова з посади в.о. голови ДФС

СБУ возбудила уголовное дело в отношении "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды

АМПУ впервые за последние шесть лет начала дноуглубление на внутренних водных путях

Правительство уволило Власова с должности и.о. главы ГФС

ПОСЛЕДНЕЕ

Счетная палата 19 июля намерена начать проверку НАК "Нафтогаз"

Новый шелковый путь в Китай не работает, грузы идут до Казахстана - Мининфраструктуры

Зубко подал представление в Кабмин об увольнении главы ГАСИ в связи с не прохождением испытательного срока

Гройсман поручил "Укрзализныце" за 2 месяца запустить доппоезд Киев-Мариуполь

Уряд звільнив Власова з посади в.о. голови ДФС

СБУ возбудила уголовное дело в отношении "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды

АМПУ впервые за последние шесть лет начала дноуглубление на внутренних водных путях

Правительство уволило Власова с должности и.о. главы ГФС

ДТЭК на рынке двусторонних договоров по продаже э/э занимает 24%, на рынке "на сутки вперед" – 15% – Тимченко

Мининфраструктуры выступает за строительство платных мостов в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА