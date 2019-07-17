Экономика

13:16 17.07.2019

Зубко подал представление в Кабмин об увольнении главы ГАСИ в связи с не прохождением испытательного срока

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Зубко подал представление в Кабмин об увольнении главы ГАСИ в связи с не прохождением испытательного срока

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко подал представление в Кабинет министров Украины о непрохождении главой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) испытательного срока.

"Я сегодня подписал письмо в Кабинет министров о непрохождении испытательного срока главой ГАСИ. Могу сказать, что кроме простых вопросов, касающихся непредоставления доступа к государственной тайне в связи с ложными сведениями о себе, вопрос невнедрения электронного кабинета, неподготовки реструктуризации ГАСИ, вопрос увеличения отказов (в разрешениях на строительство – ИФ) с 20% до 70% – это не дает возможности написать, что человек прошел испытательный срок", – сообщил Зубко в ходе заседания правительства в среду.

По словам вице-премьер-министра, испытательный срок длился три месяца, однако за этот срок поставленные задачи выполнены не были, а состояние строительного рынка на сегодняшний день "просто катастрофическое".

"Я думаю, это надо расследовать правоохранительным органам", – отметил, в свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщалось, правительство в конце марта 2019 года по итогам конкурса назначило главой ГАСИ Сергея Кузьмина, который с января 2016 года по конец января 2019 года возглавлял госпредприятие "Специализированная государственная экспертная организация – Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы" ("Укргосстройэкспертиза"). На должность главы ГАСИ, помимо Кузьмина, претендовали еще три кандидата. Сам Кузьмин претендовал также на должность главы Госгеонедр.

Теги: #гаси #зубко #кадры #кабмин
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