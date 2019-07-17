АМПУ впервые за последние шесть лет начала дноуглубление на внутренних водных путях

Администрация морских портов Украины (АМПУ) начала дноуглубление на Кременчугском (Полтавская обл.) и Каменском (Днепропетровская обл.) водохранилищах на Днепре.

Согласно сообщению пресс-службы АМПУ, дноуглубление на водохранилищах предусматривает обеспечение гарантированных габаритов и доведение глубин до уровня 3,65 м.

Работы выполняются флотом филиала АМПУ "Дноуглубительный флот", а также мощностями подрядчиков, определенных на тендерах в системе электронных закупок ProZorro.

В настоящее время, как отметили в АМПУ, продолжается эксплуатационное дноуглубление судового хода Кременчугского водохранилища, которое выполняет подрядная организация ООО "СОБИ" (Украина). Общий объем работ составляет 770 тыс. куб. м.

Кроме того, продолжается восстановление глубин на перекатах Каменского водохранилища. Здесь задействован собственный флот филиала АМПУ - земснаряд "Скиф". Общий объем работ -30 тыс. куб. м.

"Перед специализированным филиалом ГП "АМПУ" стоит масштабная задача восстановить габариты судового хода на внутренних водных путях, где системное дноуглубление не проводилось последние шесть лет. Украина имеет большой потенциал развития внутренних водных путей. Днепр, Южный Буг и Десна - это судоходные реки, которые могут обеспечивать экологичную и экономичную транспортировку грузов в пределах Украины, разгрузить автомобильные дороги, а также увеличить транзитный потенциал нашего государства", - цитирует пресс-служба АМПУ министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

По словам главы Администрации морских портов Райвиса Вецкаганса, в первом полугодии объем перевозок по Днепру увеличился более чем на 40%. Рост продолжается уже второй год подряд.

"Для обеспечения растущих потребностей бизнеса в речных перевозках необходимо поддерживать гарантированные габариты на внутренних водных путях. На водохранилищах, где продолжаются работы, глубины местами на полметра меньше нужных габаритов. В целом по этим двум объектам дноуглубление будет проведено на 57 км судового хода. Осуществления этих работ на каскаде водохранилищ по Днепру уже давно ждали ведущие украинские компании-пользователи ВВШ: АСК "Укрречфлот", СК "Нибулон", ООО "Грейн-Трансшипмент", ООО "Гермес-Трейдинг", - прокомментировал Вецкаганс ход работ.

Как сообщалось, в 2019 году АМПУ планирует осуществить эксплуатационное дноуглубление в семи морских портах: "Мариуполь", "Бердянск", "Измаил", "Черноморск", "Николаев", "Одесса", "Херсон", а также на четырех каналах: "Дунай-Черное море", "Бугско-Днепровско-Лиманский", "Днестровско-Лиманский", "Херсонский морской". Также продолжается реализация двух масштабных проектов капитального дноуглубления в портах "Черноморск" и "Южный".

ГП "Администрация морских портов Украины" осуществляет навигационное обеспечение на внутренних водных путях с 2017 года (ранее эти функции выполняло ГП "Укрводшлях"). В частности, АМПУ обеспечивает установленные габариты и безопасность судоходства, выполняет на реках промерные, тральные, дноуглубительные и дноочистные работы. Для выполнения этих задач в структуре АМПУ в 2018 году был создан специализированны филиал "Дноуглубительный флот".