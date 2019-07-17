Экономика

12:24 17.07.2019

Правительство уволило Власова с должности и.о. главы ГФС

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Правительство уволило Власова с должности и.о. главы ГФС

Кабинет министров уволил Александра Власова с должности и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

"Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано - сегодня решение одобрено", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду.

По его словам, поскольку Власов был главой ликвидационной комиссии ГФС, теперь эти обязанности Кабмин возложил на директора одного из департаментов службы.

Теги: #гфс #кадры #власов #кабмин
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