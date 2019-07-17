Экономика

12:06 17.07.2019

ДТЭК на рынке двусторонних договоров по продаже э/э занимает 24%, на рынке "на сутки вперед" – 15% – Тимченко

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ДТЭК на рынке двусторонних договоров по продаже э/э занимает 24%, на рынке "на сутки вперед" – 15% – Тимченко

Доля крупнейшего частного энергетического холдинга ДТЭК в сегменте двусторонних договоров на новом оптовом рынке электроэнергии составляет 24%, на рынке "на сутки вперед" (РСВ) – 15%, сообщил генеральный директор группы Максим Тимченко.

"За эти две недели (с момента запуска новой модели рынка – ИФ) доля компании на рынке двусторонних договоров составила 24%, на рынке "на сутки вперед" – 15%", – сказал он в ходе "круглого стола", посвященного запуску новой модели рынка э/э, в Киеве во вторник.

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Тимченко также добавил, что стоимость э/э угольной генерации, за первые пару недель работы новой модели по сравнению с январем-июнем 2019 года упала на 12%, по сравнению с июнем – выросла (процент роста не уточнялся).

Как сообщалось, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок э/э, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается э/э на ближайшие часы), рынок вспомогательных услуг.

Теги: #электроэнергия #тимченко #дтэк
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