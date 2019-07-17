Экономика

11:57 17.07.2019

Мининфраструктуры выступает за строительство платных мостов в Украине

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Мининфраструктуры выступает за строительство платных мостов в Украине

Министерство инфраструктуры Украины (Мининфраструктуры) выступает за строительство в Украине платных мостов за счет частного подрядчика.

О такой инициативе сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Надо и некоторые мосты сделать платными. Большинство мостов строятся в течение 15 лет. Например, Подольско-Воскресенский мост в Киеве или запорожский. Это долгострои, которые забирают деньги из местного бюджета. Возьмем американскую модель: даем это частному подрядчику (Владимиру Кличко это неоднократно предлагалось). Подрядчик сводит прозрачное финансирование, мы его согласовываем, подписываем и дальше он просто берет плату за проезд...", - сказал замминистра.

При этом он добавил, что в первую очередь, нужно переходить к платным дорогам.

"Это надо делать срочно и в первую очередь начать с Кольцевой дороги Киева, поскольку она переполнена и люди часто ездят по обочине. Одесская трасса также переполнена", - отметил Довгань.

По оценкам Мининфраструктуры, всего на строительство дорог в Украине (в рамках Национальной транспортной стратегии) к 2030 году нужно заложить EUR50 млрд.

"Если будет постоянное финансирование, мы выходим где-то на EUR35 млрд из госбюджета. Остальные 15 млрд должен дать частный инвестор", - отметил замминистр.


Полный текст интервью Виктора Довганя будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #строительство #мининфраструктуры #мосты
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