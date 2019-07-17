Экономика

11:11 17.07.2019

Мининфраструктуры просит украинские авиакомпании соблюдать законодательство и предоставлять услуги исключительно на государственном языке

2 мин читать
Мининфраструктуры просит украинские авиакомпании соблюдать законодательство и предоставлять услуги исключительно на государственном языке

Министерство инфраструктуры Украины обратилось к украинским авиакомпаниям с просьбой соблюдать законодательство во внутреннем и международном пассажирском сообщении, предоставляя услуги на государственном языке.

Соответствующее обращение от 16 июля 2019 года обнародовал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook в среду.

"Статья 16 закона ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" – ИФ) определяет, что услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке. Во всех видах пассажирского транспорта, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах языком информации, объявлений, сообщений, надписей, справочных служб является государственный язык", - указано в обращении.

При этом в тексте документа указывается, что в международном пассажирском сообщении в случае необходимости эта информация может дублироваться на английском языке, а также официальным языком страны, сообщение с которой осуществляется.

Кроме того, обслуживание на другом языке, приемлемом для сторон, может осуществляться по просьбе пассажира.

"Учитывая вышесказанное, Мининфраструктуры обращается с просьбой обеспечить надлежащее выполнение требований Закона относительно использования государственного языка при обслуживании пассажиров, предоставление информации, осуществление объявлений, сообщений, надписей", - указывается в обращении.

Как сообщалось, закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, за исключением ряда положений, вступил в силу с 16 июля.

Верховная Рада приняла его во втором чтении и в целом 25 апреля Верховная Рада. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца – с 28 февраля.

Всего народные депутаты подали к законопроекту 2082 поправки, многие из которых парламентарии ставили на утверждение при рассмотрении документа в сессионном зале.

Теги: #авиакомпании #язык #мининфраструктуры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:49 16.07.2019
РФ столетиями репрессировала украинский язык и не может указывать Украине, на каком языке говорить - постпред при ООН

РФ столетиями репрессировала украинский язык и не может указывать Украине, на каком языке говорить - постпред при ООН

20:36 08.07.2019
Зеленский дал понять, что готов слышать просьбы жителей Донбасса по гуманитарным вопросам, но не видит в целом проблемы с языком

Зеленский дал понять, что готов слышать просьбы жителей Донбасса по гуманитарным вопросам, но не видит в целом проблемы с языком

18:35 03.07.2019
Суд обязал Мининфраструктуры отменить внедрение мобильных отделений "Укрпошты"

Суд обязал Мининфраструктуры отменить внедрение мобильных отделений "Укрпошты"

00:57 03.07.2019
Зеленский: жители оккупированного Донбасса и Крыма – все украинцы, на каком бы языке они не говорили, а государственный язык – украинский

Зеленский: жители оккупированного Донбасса и Крыма – все украинцы, на каком бы языке они не говорили, а государственный язык – украинский

09:36 02.07.2019
Порошенко призывает все политические силы подписать Евроатлантическую хартию

Порошенко призывает все политические силы подписать Евроатлантическую хартию

07:14 02.07.2019
Стефанчук по заявлению Богдана о русском языке как региональном для Донбасса: Это следует трактовать как его личную позицию

Стефанчук по заявлению Богдана о русском языке как региональном для Донбасса: Это следует трактовать как его личную позицию

01:26 02.07.2019
РФ созывает Совбез ООН по украинскому языковому закону

РФ созывает Совбез ООН по украинскому языковому закону

22:39 01.07.2019
Стефанчук по заявлению Богдана о русском языке как региональном для Донбасса: Это следует трактовать как его личную позицию

Стефанчук по заявлению Богдана о русском языке как региональном для Донбасса: Это следует трактовать как его личную позицию

19:03 01.07.2019
Стефанчук: за украинский язык надо воевать качеством

Стефанчук: за украинский язык надо воевать качеством

16:51 01.07.2019
"Евросолидарность" хочет узнать позицию Зеленского относительно русского языка как регионального на Донбассе и о двухпалатном парламенте

"Евросолидарность" хочет узнать позицию Зеленского относительно русского языка как регионального на Донбассе и о двухпалатном парламенте

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Фонд гарантирования вкладов с 18 июля возглавит ранее занимавшая должность заместителя Рекрут

Украинский бизнес улучшил инфляционные и курсовые ожидания во II кв.-2019 – НБУ

"Энергоатом" готов полностью обеспечить электроэнергией 30% крупнейших потребителей и население

Лагард покинет пост главы МВФ 12 сентября, фонд начинает поиск преемника

Украинский бизнес улучшил инфляционные и курсовые ожидания во II кв.-2019 – НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Фонд гарантирования вкладов с 18 июля возглавит ранее занимавшая должность заместителя Рекрут

Украинский бизнес улучшил инфляционные и курсовые ожидания во II кв.-2019 – НБУ

"Энергоатом" готов полностью обеспечить электроэнергией 30% крупнейших потребителей и население

Brent подорожала до $64,47 за баррель после резкого падения рынка накануне, WTI в слабом минусе

Лагард покинет пост главы МВФ 12 сентября, фонд начинает поиск преемника

Украинский бизнес улучшил инфляционные и курсовые ожидания во II кв.-2019 – НБУ

НЗФ и ЗЗФ жалуются на подорожание э/э, ДТЭК предлагает помощь

"Нафтогаз" после размещения евробондов заявил о готовности в полном объеме обеспечить отчисления в госбюджет

Размещение "Нафтогазом" евробондов позволит выполнить решение Кабмина по выплате дивидендов в полном объеме - Коболев

Хозсуд обязал ОПЗ возместить "Нафтогазу" 2,2 млрд грн за потребленный газ по договору 2016г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА