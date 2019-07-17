Мининфраструктуры просит украинские авиакомпании соблюдать законодательство и предоставлять услуги исключительно на государственном языке

Министерство инфраструктуры Украины обратилось к украинским авиакомпаниям с просьбой соблюдать законодательство во внутреннем и международном пассажирском сообщении, предоставляя услуги на государственном языке.

Соответствующее обращение от 16 июля 2019 года обнародовал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook в среду.

"Статья 16 закона ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" – ИФ) определяет, что услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке. Во всех видах пассажирского транспорта, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах языком информации, объявлений, сообщений, надписей, справочных служб является государственный язык", - указано в обращении.

При этом в тексте документа указывается, что в международном пассажирском сообщении в случае необходимости эта информация может дублироваться на английском языке, а также официальным языком страны, сообщение с которой осуществляется.

Кроме того, обслуживание на другом языке, приемлемом для сторон, может осуществляться по просьбе пассажира.

"Учитывая вышесказанное, Мининфраструктуры обращается с просьбой обеспечить надлежащее выполнение требований Закона относительно использования государственного языка при обслуживании пассажиров, предоставление информации, осуществление объявлений, сообщений, надписей", - указывается в обращении.

Как сообщалось, закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, за исключением ряда положений, вступил в силу с 16 июля.

Верховная Рада приняла его во втором чтении и в целом 25 апреля Верховная Рада. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца – с 28 февраля.

Всего народные депутаты подали к законопроекту 2082 поправки, многие из которых парламентарии ставили на утверждение при рассмотрении документа в сессионном зале.