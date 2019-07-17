Экономика

10:15 17.07.2019

"Энергоатом" готов полностью обеспечить электроэнергией 30% крупнейших потребителей и население

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"Энергоатом" готов полностью обеспечить электроэнергией 30% крупнейших потребителей и население

НАЭК "Энергоатом", которого правительство с запуском 1 июля новой модели рынка электроэнергии обязало 90% вырабатываемой электроэнергии продавать вне конкурентного рынка, готов увеличить поставки крупнейшим промышленным потребителям, жалующимся на подорожание э/э, и, по-прежнему, обеспечивать дешевой э/э население, заверил президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.

"Если бы это было правильно сделано, нас хватает, что накрыть их всех", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах круглого стола о первых итогах работы рынка, прошедшего в парламентском профильном комитете в Киеве 16 июля.

Недашковский пояснил, что "Энергоатом" в год производит больше 80 млрд кВт-ч электроэнергии, тогда как население потребляет 36 млрд кВт-ч, а 30 крупнейших промышленных потребителей – 45 млрд кВт-ч.

На круглом столе ряд его участников высказали мнение, что допуск на конкурентный рынок лишь 10% выработки "Энергоатома" стало одной из важных причин подорожания электроэнергии на 20-25% для крупнейших промышленных потребителей. Генеральный директор директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец сообщила на круглом столе, что ведомство после анализа первых итогов работы новой модели рынка предлагает сократить с нынешних 90% долю электроэнергии, которую "Энергоатом" продает по специальным ценам и специальным обязательствам. По ее словам, это позволит обеспечить доступ к ней крупных потребителей и минимизировать возможные спекуляции.

Глава "Энергоатома" Недашковский в своем выступлении в ходе "круглого стола" отметил, что завышенные объемы продажи электроэнергии компании по спецценам при росте цены на конкурентном рынке создают условия для ее перепродажи недобросовестными участниками рынка.

Как утверждает президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, в июле этого года поставки "Энергоатома" потребителям по спецценам на 60% превышают поставки этим потребителям в июле прошлого года.

Недашковский отметил, что в случае выхода "Энергоатома" на конкурентные аукционы цена на них "была бы на 30% ниже, как минимум".

В ходе "круглого стола" достигнута договоренность о проведении 18 июля при координации главы парламентского комитета Александра Домбровского заседания рабочей группы с участием регулятора Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и Минэнергоугля, на котором обсудить возможные пути решения проблемы крупных потребителей электроэнергии.

Теги: #электроэнергия #энергоатом
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