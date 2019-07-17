Лагард покинет пост главы МВФ 12 сентября, фонд начинает поиск преемника

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) принял отставку директора-распорядителя Кристин Лагард с 12 сентября 2019 года.

Ранее в этом месяце Лагард была номинирована Европейским советом на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), после чего она временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ.

"В связи с этим решением Кристин Лагард, исполнительный совет МВФ в кратчайшие сроки начнет процесс выбора следующего директора-распорядителя, о чем сообщит в свое время. Исполнительный совет в высшей степени доверяет Дэвиду Липтону, который останется исполняющим обязанности директора фонда в переходный период", - говорится в заявлении МВФ.

"Мы хотим выразить нашу огромную признательность за все то, что Лагард сделала для МВФ. Ее достижения надолго оставят отпечаток. Под ее руководством фонд успешно помог своим членам справиться с комплексом беспрецедентных вызовов, включая последствия глобального финансового кризиса", - отмечают в МВФ.

Кристин Лагард родилась и выросла во Франции, в юности входила в сборную страны по синхронному плаванию. Высшее образование получила в Университете Париж X - Нантер и в Институте политических наук. Затем проходила обучение и стажировку в США, в том числе в Конгрессе. С 1981 года работала в американской юрфирме Baker & McKenzie в Чикаго. В 1995 году она стала членом исполнительного комитета Baker & McKenzie, который затем возглавила в 1999 году. Работала в Центре международных и стратегических исследований (Center for International & Strategic Studies) вместе со Збигневом Бжезинским. С 2005 года была министром внешней торговли Франции, с 2007 года - министром экономики и финансов. Мать двоих сыновей.

МВФ Лагард возглавила в 2011 году, после отставки на фоне сексуального скандала Доминика Стросс-Кана. Она стала первой женщиной - директором фонда.

Россия поддержала назначение Лагард и не стала, в отличие от предыдущих выборов директора-распорядителя фонда, выдвигать альтернативную кандидатуру. Лагард, в свою очередь, заявляла, что выступает за усиление влияния развивающихся стран в МВФ. Впрочем, завершить очередной раунд пересмотра квот в МВФ, который должен был привести к укреплению позиций развивающихся стран, при Лагард так и не удалось из-за позиции США.

По негласной традиции директором-распорядителем МВФ избирается представитель одной из европейских стран (другим системообразующим институтом послевоенной мировой финансовой системы - Всемирным банком - в свою очередь, по неписанному правилу руководит американец).

Нынешний председатель ЕЦБ Марио Драги, как и Лагард, свой пост занимает с 2011 года. До назначения вместо Жана-Клода Трише председателем ЕЦБ он руководил итальянским центробанком.