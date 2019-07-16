"Нафтогаз" после размещения евробондов заявил о готовности в полном объеме обеспечить отчисления в госбюджет

После успешного размещения еврооблигаций, которые будут способствовать накоплению государством в своих подземных хранилищах (ПХГ) достаточных для успешного прохождения следующего отопительного сезона объемов природного газа, НАК "Нафтогаз Украины" готов в полном объеме выполнить свои обязательства по наполнению государственного бюджета.

"Нафтогаз" провел достаточно успешное размещение с привлекательными процентами на сумму более чем $1 млрд. Мы видели спрос даже на дополнительные средства… Это позволяет нам с определенной уверенностью смотреть в бедующие и выполнить все задачи нашего акционера как по обеспечению безопасности украинских граждан (речь идет о закачке необходимых для прохождения следующего отопительного сезона объемов газа в ПХГ – ИФ), так и по наполнению украинского бюджета", – заявил глава правления компании Андрей Коболев в эфире "Радио НВ" во вторник.

Как сообщалось, "Нафтогаз" 12 июля разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: EUR600 млн на 5 лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на 3 года.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева определением от 27 июня текущего года приостановил действие правительственного постановления, которым норматив уплаты "Нафтогазом" дивидендов установлен на уровне 90%. НАК в своем обосновании по делу признавал, что на него распространяется действие постановления, однако указывал, что оно "было принято ответчиком необоснованно, предвзято, недобросовестно, с нарушением принципа равенства перед законом, без соблюдения необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов лица и целей, на достижение которых направлено принятие постановления". В частности, речь шла о подготовке НАКом к зиме, в условиях возможного прерывания "Газпромом" транзита газа с 1 января 2020 года, планах доведения объемов газа в ПХГ до 20 млрд куб. м к началу отопительного сезона.