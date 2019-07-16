Минфин понизил ставки по ОВГЗ в гривне на 0,2-0,3 п.п., в долларах - на 0,5 п.п.

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник четвертую неделю подряд смогло понизить ставку отсечения: по 3-мес. гривневым бумагам с 17,24% до 17%, по 6-мес. – с 17,6% до 17,4%, по 12-месячным – с 18% до 17,74% и по 2-летним – с 17,95% до 17,75% годовых.

Согласно результатам аукционов на сайте Минфина, для снижения ставок по бумагам до года включительно министерство пожертвовало спросом в 2,62 млрд грн (здесь и далее спрос – по номиналу), ограничив предложение 3- и 6-мес. бумаг по 500 млн грн, 12-мес - 1 млрд грн.

Спрос на 3-мес. ОВГЗ достигал 1,27 млрд грн, 6-мес. – 1,012 млрд грн, 12-мес. – 2,32 млрд грн. В результате накануне ожидаемого участниками рынка снижения Нацбанком учетной ставки с нынешних 17,5% годовых продавцу удалось понизить и средневзвешенные ставки размещения: по 3-мес. бумагам – с 17,24% до 16,96%, по 6-мес. – с 17,47 до 17,21%, по 12-мес. – с 17,99% до 17,68% годовых.

Что касается облигаций с погашением через два года, то продавец отклонил пять заявок на 625 млн грн и привлек по 31 другой заявке 5,5 млрд грн, а в целом от продажи гривневых бумаг он получил на этой неделе 7,41 млрд по сравнению с 6,01 млрд грн неделей ранее.

Помимо этого, Минфин на двух аукционах валютных ОВГЗ привлек $1,005 млрд, что может быть связано с крупными выплатами по валютным бумагам на прошлой и этой неделе – около $800 млн.

В случае с валютными бумагами продавцу удалось еще существеннее понизить ставку: по 12-мес – с 7% до 6,5%, по 2-летним – с 7,5% до 7% годовых и привлечь соответственно 4631,6 млн и $374,1 млн.

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