Банкиры считают высокой вероятность снижения учетной ставки в июле минимум до 17% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) в июле может снизить учетную ставку минимум на 0,5 процентных пункта (п.п.) - до 17% годовых, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Исходя из оценок самого Национального банка, думаю, учетная ставка снизится. Не исключаю, что даже на 1%. Считаю этот шаг абсолютно оправданным. Необходимо стимулировать кредитование экономики и сейчас как раз благоприятное для этого время и его нельзя упускать", - сказал председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов.

Главный экономист Альфа-Банка Алексей Блинов полагает, что НБУ может снизить учетную ставку до 17% годовых.

"Мы ожидаем снижение учетной ставки 18 июля на 50 базисных пункта - до 17% годовых", сказал он.

Как отметил эксперт, несмотря на то, что динамика индекса потребительских цен в июне превысила прогноз НБУ (9% против прогнозировавшихся 8,6%), дезинфляционные ожидания в перспективе трех-шести месяцев отчетливо сохраняются. Украина смогла обеспечить рефинансирование государственного долга в иностранной валюте в 2019 году, что снизило угрозы для макрофинансовой стабильности и сопряженные с ними риски. При этом продолжающийся массивный приток иностранных инвесторов в гривневые ОВГЗ на фоне одной из самых высоких реальных процентных ставок в мире наряду с другими индикаторами свидетельствует об угрозах гипертрофированности монетарной политики в Украине.

"В этих условиях НБУ не просто может возобновить снижение процентной ставки, но и должен делать это во избежание недопущения "цементирования" экономических дисбалансов на долгосрочную перспективу. Не исключено, хотя и менее вероятно, снижение учетной ставки сразу на 100 базисных пункта - до 16,5% годовых, ведь в предыдущий раз (6 июня) снижение ставки было отложено из-за опасений, оказавшихся преувеличенными", - отметил Блинов.

Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик считает высокой вероятность снижение учетной ставки на 0,5 п.п.

"С большей степенью вероятности можно ожидать очередного снижения учетной ставки на 0,5 п.п. 18 июля, поскольку сложившийся баланс фундаментальных факторов в целом благоприятен для продолжения дезинфляционного тренда и улучшения инфляционных ожиданий", сказал он.

Вместе с тем, как отметил эксперт, индекс потребительских цен остается существенно выше таргета (9% г/г против 5%±1п.п.), базовый индекс потребительских цен не снижается уже квартал, инфляционное давление со стороны факторов потребительского спроса достаточно сильное, а фискальные и политические риски относительно высокие.

"Впереди – традиционный для осени период усиления девальвационного давления на фоне пиковых выплат по госдолгу. Исходя из этого правление НБУ может оставить учетную ставку на текущем уровне в ожидании результатов парламентских выборов, формирования коалиции и композиции правительства", - добавил Ребрик.

Председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло полагает, что НБУ сохранит учетную ставку на уровне 17,5% годовых в июле.

"Маловероятно, что накануне парламентских выборов учетная ставка будет снижена. Обострение политической борьбы может усилить давление на курс гривни. Кроме того, в сентябре предстоят значительные выплаты по госдолгу, все еще существенным остается инфляционное давление", - сказал она.

Начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько считает высокой вероятность снижения учетной ставки до 17% годовых, однако не исключает возможность ее сохранения на уровне 17,5% годовых.

"Вероятность снижения учетной ставки на 0,5 п.п. достаточно высока. На последних аукционах Минфин понизил ставку по трехмесячным ОВГЗ до 17,24% (на предыдущем аукционе ставка составила 17,44% - ИФ). Перед предыдущим снижением учетной ставки НБУ до 17,5% Минфин также понижал ставки по краткосрочным ОВГЗ", - сказал он.

Как отметил Приходько, в то же время по сравнению с весной спрос на ОВГЗ на последних аукционах остается относительно невысоким, особенно на краткосрочные госбумаги. "Очевидно, что интерес нерезидентов к ОВГЗ является спекулятивным и может измениться в любой момент в случае ухудшения конъюнктуры на мировых рынках. Кроме того, практически все риски, которые НБУ указывал в обосновании своего решения не снижать ставку, остаются актуальными, за исключением разве что рисков вокруг ПриватБанка. Поэтому также есть вероятность, что ставка останется неизменной", - добавил он.

Кроме того, эксперты расходятся в оценках относительно возможного пересмотра Нацбанком макроэкономических прогнозов 18 июля.

"Наблюдается усиление частного потребления (+10,7% г/г в первом квартале-2019) и рост капитальных инвестиций (+17,8% г/г). Это способствует динамичному восстановлению производства в ключевых отраслях и позитивно отражается на темпах реального экономического роста. Последние прогнозы по урожаю зерновых также превосходят более ранние прогнозы. Таким образом, вполне возможно, что НБУ повысит свой прогноз по росту ВВП в 2019 году до 2,7-2,9% с 2,5%. Прогноз НБУ по инфляции, на наш взгляд, достаточно оптимистичный. Вероятно, он будет сохранен", - сказал Ребрик.

Хейло полагает, что НБУ не будет существенно пересматривать макроэкономические прогнозы.

"Несмотря на позитивные предпосылки для увеличения темпов роста экономики, не думаю, что до конца года этот показатель может существенно возрасти. Основными сдерживающими факторами будут жесткая монетарная политика, а также сдержанная фискальная политика в связи со значительными выплатами по госдолгу", - добавила она.