Экономика

11:08 16.07.2019

Глава АМПУ отмечает позитивную динамику в развитии круизного судоходства в Украине

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Глава АМПУ отмечает позитивную динамику в развитии круизного судоходства в Украине

Круизное судоходство в Украине является перспективным, но для этого, необходимо развивать туристическую инфраструктуру, привлекая местные власти.

Такое мнение высказал и. о. главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс в интервью агентству "Интерфакс-Укрина".

"Мы видим центром речного круизного судоходства в украинской части Дуная - Измаил. В начале года АМПУ закончило там реконструкцию морвокзала, теперь он соответствует европейскому уровню. Создана рабочая группа с участием местных властей, ведем переговоры с румынскими и украинскими коллегами по развитию новых маршрутов. Именно такой комплексный подход в тесном взаимодействии между судовладельцами, круизными операторами, городскими и региональными властями, которые заинтересованы в развитии бизнеса, связанного с туристической отраслью, может дать результат", - сообщил глава АМПУ.

По словам Вецкаганса, в 2018 году в порту "Усть-Дунайск" (порт на Дунае) было 36 речных судозаходов, что на 25% больше, чем в 2017 году, и на 74% больше показателя 2016 года.

"Мы будем добиваться, чтобы в ближайшие пять лет количество круизных судозаходов по реке утроилось", - добавил он.

Кроме того, Вецкаганс отметил и позитивную динамику в развитии морского круизного судоходства.

"Одесский порт получил заявки на прием двух круизных лайнеров в этом году. К сожалению, в мае 145-метровый лайнер AEGEAN ODYSSEY не пришел в порт из-за технической поломки. Второй "круизник" посетит Одесский порт 30 октября. Это гигантский теплоход AMERA немецкой компании Phoenix Reisen (флаг – Багамы, длина – 205 м, рассчитан на 800 пассажиров). Украина в его маршруте станет восьмой из 14 остановок", - сообщил глава АМПУ.

Как сообщалось, морские порты Украины в 2018 году обслужили 515 593 пассажира, что в 2,7 раза выше показателей 2017 года.

Теги: #ампу #вецкаганс
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