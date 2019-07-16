"Альфа-Лизинг Украина" присоединит УЛК "Ленд-лиз"

ООО "Универсальная лизинговая компания (УЛК) "Ленд-лиз", с 2014 года работавшее под брендом "Альфа-Лизинг", будет присоединено к входящему в банковскую группу Альфа-Банка ООО "Альфа-Лизинг Украина" (все – Киев), соответствующее разрешения уже предоставил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

"Запланированное присоединение позволит АВН Ukraine на базе входящих в группу компаний "Альфа-Лизинг Украина" и "Ленд-лиз" создать сильного игрока украинского рынка лизинговых услуг", – прокомментировал объединение генеральный менеджер совета банковской группы Альфа-Банка, председатель правления Укрсоцбанка Иван Свитек в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что акционер Альфа-Банка компания АВН Ukraine была миноритарным участником УЛК "Ленд-лиз" (согласно госреестру АВН Ukraine принадлежит 1% – ИФ), которой по лицензии были предоставлены права на торговый знак "Альфа-Лизинг".

"У нас большие амбиции и в этом направлении. Мы в Топ-10. Только за прошлый год мы удвоили объемы и продолжаем быстро расти… В этом году планируем опять удвоить портфель", – отметил Свитек.

Он указал, что лизинговая компания сейчас фокусируется на агросекторе, закупая много сельскохозяйственной техники.

Глава банковской группы добавил, что внутри Альфа-Банка есть еще отдельный лизинговый отдел, в котором обслуживаются крупные сделки.

"В лизинговой компании средний чек намного меньше: обычно предприниматель покупает две-три машины", – пояснил Свитек.

Согласно госреестру, основным владельцем УЛК "Ленд-лиз" является Юрий Сметана – 99%.

УЛК "Ленд-лиз" в 2017 году увеличил выручку на 95,7% – до 271,38 млн грн, а чистый убыток составил 0,98 млн грн по сравнению с 0,358 млн грн годом ранее.

"Альфа-Лизинг Украина" в 2017 году сократила выручку в 2,2 раза – до 1147,4 млн грн, а ее чистый убыток составил 74,78 млн грн по сравнению с 54,16 млн грн годом ранее.

Данные за 2018 год пока отсутствуют.