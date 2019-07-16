Экономика

09:53 16.07.2019

США отменили действие соглашения с "Интерпайпом" об отказе от пошлины в обмен на ценовые обязательства, вводят антидемпинговые пошлины

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США отменили действие соглашения с "Интерпайпом" об отказе от пошлины в обмен на ценовые обязательства, вводят антидемпинговые пошлины

Министерство торговли США отменило подписанное в июле 2014 года и пролонгированное позже с группой "Интерпайп" соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб в обмен на ценовые обязательства по уровню поставок данной продукции на территорию страны.

Согласно публикации в Федеральном реестре США от 16 июля 2019 года, действие соглашения прекращается. Департамент торговли этой страны также издает приказ о введении пошлин на некоторые виды трубной продукции "Интерпайпа" с 10 июля и отменяет административный пересмотр соглашения.

При этом отмечается, что 7 декабря 2018 года "Интерпайп" запросил продление принятого в 2014 году соглашения еще на пять лет, до 10 июля 2024 года. 18 декабря 2018 года Департамент торговли США пригласил заинтересованные стороны прокомментировать запрос "Интерпайпа".

"19 февраля 2019 года американские компании-заявители Maverick Tube корпорация United States Steel Corporation, Vallourec Star, LP, TMK IPSCO и Welded Tube USA Inc, представила комментарии, в которых содержалось возражение против запроса Interpipe и просила Департамент торговли США разрешить расторжение Соглашения в соответствии с графиком и приступить к изданию приказа (об антидемпинговых пошлинах - ИФ) 10 июля 2019г. Interpipe представила дополнительные комментарии в поддержку своего запроса в тот же день", - констатируется в объявлении.

Кроме того, сообщается, что 4 июня 2019 года была введена процедура пятилетнего повторного пересмотра соглашения приостановленного расследования и принято решение о прекращении действия соглашения. 10 июля 2009 года Минторг США уведомил "Интерпайп" о своем решении не продлевать Соглашение в соответствии с просьбой самой компании "Интерпайп", которая рассчитывала на прекращении действия соглашения после пяти лет его действия.

В ответ на запрос "Интерпайпа" Минторг США прекратил действие соглашения, возобновив приостановленное расследование. При этом отмечается, что в результате расследования было отмечено, что ущерб американским трубным компаниям наносится ущерб из-за поставок импортных труб.

Как сообщалось, данное соглашение было подписано 10 июля 2014 года по результатам антидемпингового расследования на три года, Первоначально его срок истекал 10 июля 2017 года, однако оно было продлено еще на год, затем еще на год.

В рамках соглашения "Интерпайп" осуществлял продажи нефтегазовых труб по справедливым рыночным ценам – минимальные цены на такую продукцию согласовывает Минторг США. Таким образом, соглашение позволяло избежать демпинга цен и приостанавливало действие пошлины в размере 7,47%, введенной по итогам антидемпингового расследования против ряда стран-импортеров стальных труб, в том числе Украины.

Данная пошлина была установлена как для предприятий группы "Интерпайп" - Interpipe Europe S.A., "Интерпайп-Украина", "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)" и "Интерпайп Нико-Тьюб", так и для всех остальных украинских предприятий.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2018 году "Интерпайп" реализовал 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,17 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #пошлины #сша #интерпайп
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