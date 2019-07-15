ФРУ: Квотирование импорта минудобрений защитит внутренний рынок от монополизации российскими предприятиями

Введение квот на импорт минудобрений защитит внутренний рынок Украины от монополии российских предприятий, считает генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

"Несмотря на введение Кабинетом Министров эмбарго на поставки минеральных удобрений из РФ в Украину, российские поставщики научились обходить это препятствие путем замены страны-поставщика. Что чревато монополизацией внутреннего рынка и диктатом цен с их стороны в перспективе", - сказал он изданию Hubs.

Согласно обнародованной информации, российские производители в последние годы либо вошли в состав акционеров предприятий других стран (Польша, Грузия), либо резко нарастили экспорт удобрений в другие страны, чего ранее не делалось (Турция, Литва, Болгария). "Одновременно с этим, из этих стран значительно вырос импорт этой продукции в Украину. Например, Литва с 2015 г. нарастила поставки удобрений в 22,5 раза. При этом объем поставок российских удобрений в Литву совпадает с объемом поставок литовских удобрений в Украину. Таким образом российские производители научились обходить эмбарго на поставки удобрений на украинский рынок", - утверждают эксперты.

По мнению Р.Ильичева, это может объясняться операциями замещения.

«Поверить в целый ряд совпадений очень сложно. Скорее всего мы имеем дело со своп-операциями, давальческими схемами поставок и другими вариантами перераспределения продуктов. Понятно, что в этой ситуации даже полное эмбарго на российские удобрения не даст никакого эффекта… россияне будут диктовать цену на нашем рынке», – поясняет он.

В связи с этим, ФРУ предлагает ввести квотирование импорта, по итогам специальных расследований МЭРТ.

"Это мировая практика, такие шаги позволят установить реальный контроль над соблюдением санкций, добросовестно распределят рынок между местными и иностранными производителями и не позволят допустить его монополизации Россией",- отметил он.

Как сообщается,российские производители стали обходить антидемпинговые пошлины путем «подмены таможенного кода».

"Таким образом, россиянам уже удалось сэкономить более 7 млрд грн на уплате антидемпинговой пошлины в украинский бюджет",- считает директор Черкасского государственного научно-исследовательского института технико-экономической информации в химической промышленности Тамара Ковеня.