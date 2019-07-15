Экономика

21:10 15.07.2019

ФРУ: Квотирование импорта минудобрений защитит внутренний рынок от монополизации российскими предприятиями

2 мин читать

Введение квот на импорт минудобрений защитит внутренний рынок Украины от монополии российских предприятий, считает генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

"Несмотря на введение Кабинетом Министров эмбарго на поставки минеральных удобрений из РФ в Украину, российские поставщики научились обходить это препятствие путем замены страны-поставщика. Что чревато монополизацией внутреннего рынка и диктатом цен с их стороны в перспективе", - сказал он изданию Hubs.

Согласно обнародованной информации, российские производители в последние годы либо вошли в состав акционеров предприятий других стран (Польша, Грузия), либо резко нарастили экспорт удобрений в другие страны, чего ранее не делалось (Турция, Литва, Болгария). "Одновременно с этим, из этих стран значительно вырос импорт этой продукции в Украину. Например, Литва с 2015 г. нарастила поставки удобрений в 22,5 раза. При этом объем поставок российских удобрений в Литву совпадает с объемом поставок литовских удобрений в Украину. Таким образом российские производители научились обходить эмбарго на поставки удобрений на украинский рынок", - утверждают эксперты.

По мнению Р.Ильичева, это может объясняться операциями замещения.

«Поверить в целый ряд совпадений очень сложно. Скорее всего мы имеем дело со своп-операциями, давальческими схемами поставок и другими вариантами перераспределения продуктов. Понятно, что в этой ситуации даже полное эмбарго на российские удобрения не даст никакого эффекта… россияне будут диктовать цену на нашем рынке», – поясняет он.

В связи с этим, ФРУ предлагает ввести квотирование импорта, по итогам специальных расследований МЭРТ.

"Это мировая практика, такие шаги позволят установить реальный контроль над соблюдением санкций, добросовестно распределят рынок между местными и иностранными производителями и не позволят допустить его монополизации Россией",- отметил он.

Как сообщается,российские производители стали обходить антидемпинговые пошлины путем «подмены таможенного кода».

"Таким образом, россиянам уже удалось сэкономить более 7 млрд грн на уплате антидемпинговой пошлины в украинский бюджет",- считает директор Черкасского государственного научно-исследовательского института технико-экономической информации в химической промышленности Тамара Ковеня.

Теги: #эмбарго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:31 15.07.2019
Украина продлила на 2020г действие эмбарго на российские товары

Украина продлила на 2020г действие эмбарго на российские товары

11:57 02.07.2019
Отсрочка эмбарго на ввоз подержанных вагонов из РФ грозит резким ростом их импорта, остановкой отечественных заводов – вагоностроители

Отсрочка эмбарго на ввоз подержанных вагонов из РФ грозит резким ростом их импорта, остановкой отечественных заводов – вагоностроители

16:19 27.06.2019
Эмбарго на импорт калийных и фосфатных удобрений из РФ приведет к их дефициту в Украине

Эмбарго на импорт калийных и фосфатных удобрений из РФ приведет к их дефициту в Украине

13:25 26.06.2019
Кабмин обнародовал постановление о расширении эмбарго на товары из РФ

Кабмин обнародовал постановление о расширении эмбарго на товары из РФ

12:49 10.04.2019
Кабмин расширил перечень запрещенных товаров из РФ

Кабмин расширил перечень запрещенных товаров из РФ

16:46 29.12.2018
Российское эмбарго может отразиться на экспорте трансформаторов, бумаги и обоев из Украины

Российское эмбарго может отразиться на экспорте трансформаторов, бумаги и обоев из Украины

16:43 04.10.2018
Эмбарго на импорт цементного клинкера из России не создаст дефицита на рынке цемента – глава "Укрцемента"

Эмбарго на импорт цементного клинкера из России не создаст дефицита на рынке цемента – глава "Укрцемента"

21:14 10.09.2018
Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы

Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы

13:27 10.07.2018
Власти Франции сняли эмбарго на продажу Азербайджану оборонной продукции

Власти Франции сняли эмбарго на продажу Азербайджану оборонной продукции

12:55 18.10.2017
Эмир Катара призывал соседние государства к снятию эмбарго

Эмир Катара призывал соседние государства к снятию эмбарго

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина продлила на 2020г действие эмбарго на российские товары

США отменили действие соглашения с "Интерпайпом" об отказе от пошлины в обмен на ценовые обязательства, вводят антидемпинговые пошлины

Государство должно инвестировать в Новоконстантиновское урановое месторождение 1,2 млрд грн - МЭРТ

Предприятия "Нафтогаза" за 6 мес. перечислили в госбюджет почти 60 млрд грн

"Нафтогаз" снизит в июле цену на газ для населения на 11,7%

ПОСЛЕДНЕЕ

"Азовсталь" после ЧП на миксере работает в штатном режиме

Каждый девятый человек в мире страдал от голода в 2018 году - ООН

Украина имеет хорошие шансы ускорить реформы и рост после выборов в Раду – аналитики BоAML

США отменили действие соглашения с "Интерпайпом" об отказе от пошлины в обмен на ценовые обязательства, вводят антидемпинговые пошлины

"Запорожсталь" построила участок дороги в рамках реализации проекта по возведению кислородно-конвертерного цеха - мэр

Государство должно инвестировать в Новоконстантиновское урановое месторождение 1,2 млрд грн - МЭРТ

Глава АМПУ опроверг информацию об отставке, поддержал объявленный Зеленским 2-месячный мораторий на экологические проверки в портах

Лоукостер Wizz Air с 3 по 20 августа отменит часть рейсов из Киева по 17 направлениям

Предприятия "Нафтогаза" за 6 мес. перечислили в госбюджет почти 60 млрд грн

Михаил Меркулов покидает пост гендиректора Arricano Real Estate Plc с 8 сентября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА