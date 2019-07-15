Украина имеет хорошие шансы ускорить реформы и рост после выборов в Раду – аналитики BоAML

Получение пропрезидентской партией "Слуга народа" большинства в Раде или формирование ею идеологической коалиции позволят быстро сформировать правительство, договориться о новой программе с Международным валютным фондом (МВФ) и ускорить реформы в Украине, что приведет к увеличению темпов роста ее экономики.

Такой позитивный сценарий возможных итогов выборов описали аналитики Bank Of America MerrillLynch (BoAML).

"Программы ключевых политических партий предполагают, что следующая Рада будет открыта для глубоких реформ, которые ранее были невозможны", – отмечается в обзоре банка, вышедшем на минувшей неделе перед назначенными на 21 июля внеочередными парламентскими выборами.

Среди таких реформ аналитики указывают на запуск рынка земли с эффектом ускорения роста ВВП (который сейчас потенциально оценивается в 3%) минимум на 1 процентный пункт (п.п.) и дополнительными $1-2 млрд инвестиций ежегодно, а также переход на налог на выведенный капитал, который может добавить к росту еще 1 п.п.

В BoAML полагают, что договоренность о новой программе с МВФ на четыре года объемом $8-9 млрд может быть достигнута уже в октябре-ноябре. Отсутствие программы остается ключевым риском, однако в условиях крупных внешних выплат в ближайшие годы Украине будет сложно справиться с ними без сотрудничества с Фондом, отмечается в обзоре. В случае успешной новой программы с МВФ к концу президентского срока Зеленского международные резервы Украины могут увеличиться до $25 млрд, считают аналитики.

По их мнению, рост экономики Украины в 2019 году может составить 3,2%, что позволит инвесторам в 2021 году получить первые, пусть и небольшие, выплаты по ВВП-варрантам, а это станет важным триггером для покупки этих бумаг. В BoAML оценивают их справедливую стоимость на уровне около 86% от номинала на базе консервативных предположений о росте и волатильности, тогда как в последнее время они котируются немногим выше 70%.

Что касается еврооблигаций Украины, то аналитики сохраняют по ним рекомендацию overweight: несмотря на уже произошедшее значительное подорожание бумаг с начала этого года, они сохраняют потенциал к дальнейшему снижению ставок. Авторы обзора также указывают на сохраняющийся высокий интерес к рынку ОВГЗ, где ставки 6-мес. ОВГЗ составляют около 17,5% при прогнозируемой среднегодовой инфляции 8% и ожидаемом ее снижении до 6% в следующем году.

Согласно обзору, Нацбанк может понизить учетную ставку в этом году до 16%, а в следующем – до 14% годовых при среднегодовом курс гривни около 27 грн/$1 в этом году и 27,5 грн/$1 – в следующем.

Аналитики BoAML считают, что в 2019-2020 гг Украина сможет добиться повышения кредитного рейтинга с "B-" до "B+", в перспективе ее бумаги могли бы торговаться где-то на уровне бумаг Египта.