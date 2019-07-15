Глава АМПУ опроверг информацию об отставке, поддержал объявленный Зеленским 2-месячный мораторий на экологические проверки в портах

И.о. главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс опроверг информацию о планах уйти в отставку.

Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Вецкаганса, информация о его планах уйти в отставку и перейти на работу в одну из крупнейших украинских аграрных групп "Кернел" не соответствует реальности.

"Это всего лишь чьи-то фантазии. Фантазии того, кто очень далек от понимания реальных процессов в отрасли, но, видимо, близок, к выполнению определенных заказов. Собственно, такие сплетни ожидаемы для данного периода в Украине. То ли еще будет!", - отметил он.

И.о. главы АМПУ также подчеркнул, что по итогам встречи представителей морской отрасли с президентом Владимиром Зеленским ожидает позитивных подвижек в вопросе альтернативного въезда в Одесский порт.

"Думаю, что теперь наконец-то сдвинется долгоиграющий вопрос альтернативного въезда в Одесский порт и мэрия рассмотрит возможность предоставления АМПУ необходимых разрешений для начала проектирования участка, который соединит планируемую дорогу "Хаджибей 2" с эстакадой Одесского порта в объезд города", - отметил Вецкаганс.

Он также считает, что объявленный президентом двухмесячный мораторий на проведение экологических проверок в портах важной для отрасли инициативой.

В то же время Вецкаганс подчеркнул, что на время действия указанного моратория подразделения экологической безопасности АМПУ продолжат круглосуточный мониторинг состояния акваторий и будут ликвидировать загрязнения в случае их выявления.

"В принципе, все сегодняшние проблемы в портах решаются установлением качественных законодательных правил. И вопрос этот системный", - заявил глава администрации морпортов.

Как сообщалось, президент Украины предложил приостановить проверки судов в морских портах страны сотрудниками Государственной экологической инспекции на два месяца до того, как новоизбранный парламент начнет принимать необходимые законы для урегулирования этой проблемы.

В конце апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление Кабмина №367 от 27 марта 2019 года "О некоторых вопросах дерегуляции хозяйственной деятельности", которое, в частности, отменяет контроль судового изолированного балласта и необходимость согласования с Государственной экологической инспекцией технологии перегрузки по каждому виду грузов для судов, находящихся в морских портах Украины.

В свою очередь 9 июля координатор логистического комитета ЕБА Ярина Скороход сообщила, что компании-члены ассоциации почти каждую неделю сообщают о попытках экологических инспекторов наложить на собственников судов штраф за загрязнение акватории морского порта, тогда как постановление Кабинета министров №367 отменило эти полномочия. "Бизнес обеспокоен такими действиями, поскольку непонятно, какими законодательными нормами регулируются такие проверки и наложение штрафов", – цитирует пресс-служба ЕБА Скороход.

ЕБА обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману и правительству с просьбой взять под контроль соблюдение законодательства в морских портах.

Полный текст интервью Р.Вецкаганса будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"